В Приштине арестованы два ветерана войны - их ждут в Гааге

В Приштине полицейские международной миссии ЕС взяли штурмом здание Ассоциации ветеранов Косова и задержали двоих участников этой организации. Как сообщает Reuters из Приштины, полицейские, по всей вероятности, искали материалы следствия по делу о военных преступлениях. Ранее стало известно, что ветеранская организация получила следственные документы от анонимного лица.



Ассоциация ветеранов Косова, частично признанного государства на юго-востоке Европы, объединяет бывших албанских сепаратистов, воевавших против сербской армии во время войны за независимость в конце 1990-х годов.

Члены Ассоциации заявили, что 25 сентября полицейские Европейской миссии верховенства права в Косове не разрешили им войти в офис в связи с проведением обыска в помещениях. В ходе полицейской операции был задержан руководитель Ассоциации ветеранов Хушни Гучати. Он будет доставлен в Гаагу, где специальный суд расследует предполагаемые военные преступления бойцов Освободительной армии Косова во время и после войны 1998-99 годов. Поздее в пятницу стало известно, что в пригороде Приштины был задержан и Нашим Харадинаи, заместител директора ассоциации ветеранов.

В операции, проведённой в офисе ассоциации, участвовали полицейские, говорившие на разных языках, среди них были и сотрудники косовской полиции, рассказал журналистам один из работников ветеранской организации.