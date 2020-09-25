Адвокат Марии Колесниковой оштрафована за неповиновение милиции

Адвокат белорусской оппозиционерки Марии Калесниковой - Людмила Казак - оштрафована по статье о неповиновении сотруднику милиции. Суд в Минске назначил ей штраф в размере 675 белорусских рублей (20 тысяч российских рублей), сообщает TUT.by.

Защита Казак намерена обжаловать решение суда. Изначально, кроме неповиновения сотруднику полиции, адвокату также вменяли участие в несанкционированной акции, однако к началу заседания суда в деле осталась только одна статья.

Ранее в четверг Казак перестала, начиная со второй половины дня, выходить на связь. Позднее стало известно, что она задержана и доставлена отдел в милиции.

Член президиума оппозиционного Координационного совета Беларуси Мария колесникова была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе – после того, как её похитили в центре Минска. Соратники оппозиционерки Иван Кравцов и Антон Родненков, ставшие очевидцами событий на границе, рассказали, что она порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации по приказу властей.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей. Их обвиняют в призывах к действиям, несущим угрозу безопасности Беларуси. Правозащитные организации страны признали арестованных политзаключенными.

Почти все члены президиума этого Координационного совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, сейчас либо под арестом, либо были вынуждены покинуть страну – под давлением властей.