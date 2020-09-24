В Минске задержана адвокат Марии Колесниковой - Людмила Казак

В Минске по обвинению в совершении административного правонарушения задержана Людмила Казак - адвокат одного из оппозиционного лидеров Марии Колесниковой.

В ГУВД Мингорисполкома заявили, что Казак находится сейчас в одном из территориальных управлений внутренних дел белорусской столицы. В каком именно правонарушении обвиняют адвоката, в ведомстве пока не уточняют.

Ранее в четверг стало известно, что Людмила Казак перестала, начиная со второй половины дня, выходить на связь. Сообщение появилось в телеграм-канале бывшего претендента на пост президента страны Виктора Бабарико.

Как отмечает "Интерфакс", в пятницу должно было состояться рассмотрение жалобы на решение суда Партизанского района Минска об аресте Марии Колесниковой. Член президиума оппозиционного Координационного совета была задержана 8 сентября на белорусско-украинской границе – после того, как её похитили в центре Минска. Соратники Колесниковой Иван Кравцов и Антон Родненков, ставшие очевидцами событий на границе, рассказали, что она порвала свой паспорт и покинула автомобиль во время принудительной депортации по приказу властей.

Колесникова, а также адвокаты Илья Салей и Максим Знак в настоящее время содержатся под стражей. Их обвиняют в призывах к действиям, несущим угрозу безопасности Беларуси. Состояние Знака, который держит голодовку в СИЗО №1 ухудшилось, сообщил Tut.By защитник Дмитрий Лаевский.

Белорусские правозащитные организации признали арестованных политзаключенными.

В недавней резолюции Европарламента о событиях в Беларуси после выборов говорилось о необходимости проведения нового честного голосования – под наблюдением экспертов ОБСЕ и при содействии членов белорусского Координационного совета, созданного по инициативе бывшего кандидата в президенты от оппозиции Светланы Тихановской.

Почти все члены президиума этого Координационного совета, кроме нобелевского лауреата по литературе Светланы Алексиевич, сейчас либо под арестом, либо были вынуждены покинуть страну – под давлением властей.