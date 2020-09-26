В России за сутки выявлено 7523 инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Второй день подряд число заболевших превышает семь тысяч. В последний раз такая статистика фиксировалось 25 июня.

C начала эпидемии в России зарегистрирован 1 143 571 случай коронавирусной инфекции. За весь период вылечились 940 150 человек, десятки тысяч человек умерли. За сутки в целом по стране умерли 169 пациентов, 6004 выписаны.

Наиболее высокий рост числа зараженных в субботу отмечен в Москве: за сутки в городе выявлены 1792 новых случая. Ещё 232 новых случая зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 204 – в Московской области.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. До того власти города заявляли, что рост числа заболевших объясняется увеличением числа тестирований (это утверждение не подкрепляется статистикой).