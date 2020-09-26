В России за сутки выявлено 7523 инфицированных коронавирусной инфекцией нового типа, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с распространением болезни. Второй день подряд число заболевших превышает семь тысяч. В последний раз такая статистика фиксировалось 25 июня.
C начала эпидемии в России зарегистрирован 1 143 571 случай коронавирусной инфекции. За весь период вылечились 940 150 человек, десятки тысяч человек умерли. За сутки в целом по стране умерли 169 пациентов, 6004 выписаны.
Наиболее высокий рост числа зараженных в субботу отмечен в Москве: за сутки в городе выявлены 1792 новых случая. Ещё 232 новых случая зарегистрировано в Санкт-Петербурге, 204 – в Московской области.
Накануне мэр Москвы Сергей Собянин возобновил режим самоизоляции для жителей старше 65 лет, людей с хроническими заболеваниями и беременных женщин. До того власти города заявляли, что рост числа заболевших объясняется увеличением числа тестирований (это утверждение не подкрепляется статистикой).
- В мире на утро 26 сентября зафиксированы 32 миллиона 586 тысяч заболевших с начала пандемии. 989 380 человек умерли. Эти данные приводит американский университет им. Джонса Хопкинса, который собирает официальную информацию властей разных стран. Она часто бывает неполной, неточной или некорректной.
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