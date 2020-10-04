Поверх барьеров с Иваном Толстым. Англичанка белая, англичанка алая

Англичанка белая, англичанка алая. Две сестры в русской гражданской войне. Историк Михаил Талалай рассказывает о судьбе семейства Букнелл, о бриллиантах, царском дворе, революции, Барийском подворье в Италии, Лондоне и агенте-чекисте.