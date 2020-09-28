Эрдоган: Армения должна покинуть Нагорный Карабах

Армения должна "уйти с оккупированных территорий" Азербайджана. С таким заявлением выступил президент Турции Реджеп Эрдоган, комментируя боевые действия в самопровозглашённом Нагорном Карабахе, сообщает турецкое агентство Anadolu.
В свою очередь МИД Армении обвинил Анкару в вербовке наёмников для участия в вооружённом конфликте на стороне Азербайджана.
Конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Известно о нескольких десятках погибших с обеих сторон. Сообщалось и о жертвах среди мирного населения. В обеих странах объявлена мобилизация. Парламент Азербайджана вслед за Арменией ввёл военное положение на части территории страны. В некоторых городах, в том числе в Баку, введён комендантский час.
ООН, США, Россия и Евросоюз призвали конфликтующие стороны прекратить столкновения и вернуться за стол переговоров.
- Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха ведётся с советских времён. Азербайджан не контролирует регион, который населён преимущественно армянами, с начала 1990-х годов. Тогда в ходе вооруженного конфликта погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.
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