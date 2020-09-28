В план восстановления экономики на 6,4 трлн рублей вошли 500 мероприятий

Утвержденный правительством России общенациональный план восстановления экономики оценивается в 6,4 трлн рублей, в него вошли больше 500 различных предложений, выяснил "Коммерсантъ". В программе собраны все правительственные меры поддержки экономики, в том числе готовившиеся до кризиса. С их помощью планируется вернуть экономику к росту, который по расчётам к концу 2021 года должен составить 3 процента ВВП.

План разрабатывался с мая 2020 года, а Владимиру Путину был представлен в начале июня, но с тех пор дорабатывался три месяца и был утвержден на заседании правительства только 23 сентября. Документ стал дорожной картой экономического развития вплоть до конца 2021 года, отмечает газета. "Коммерсант" не приводит всех деталей плана, но перечисляет несколько его особенностей:

Правительство считает важным использовать "эпидемические" обстоятельства лета 2020 года (например, спад импорта продукции лёгкой промышленности и закрытие внутреннего туризма) для системного развития индустрий внутри России.

В плане почти нет протекционистских элементов — большая часть мер из списка более 500 пунктов плана это субсидирование, преимущественно кредитных ставок и в форме госгарантий.

В программе прописан большой план дерегулирования экономики уже с 2020 года.

В документ включены меры, которые планировались задолго до кризиса, — например, закон о соглашениях о защите и поощрении капиталовложений, который, согласно плану, должен стать механизмом общего перезапуска инвестиционного цикла.

Особое внимание уделяется быстрым и крупным инвестициям в автодороги, в том числе в платные.

Во второй половине 2020 года, по расчётам правительства, должна произойти остановка спада ВВП, возвращение к докризисным оборотам обработки, розницы, услуг. Второй этап (по июнь 2021 года) — стабилизация и снижение безработицы, возвращение квартальной динамики ненефтегазового ВВП и реальных доходов населения на уровень не ниже 2019 года. И третий, последний этап, предполагает выход на плановый рост ВВП не менее 3 процентов в год и снижение безработицы до уровня ниже 5 процентов.