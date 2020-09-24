Правительство реформирует систему прожиточного минимума

Министерство труда предложило первую с 1997 года реформу расчёта прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года министерство предлагает отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода, а МРОТ – установить на уровне 42% медианной зарплаты, пишет "Коммерсант". Предложение получило одобрение в правительстве.
- Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода и на ближайшие пять лет зафиксировать её на уровне 44,2%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет определяться как 109% от этого показателя, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.
- МРОТ, который сейчас по закону не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения, составит 42% медианной зарплаты.
Переход на новую систему расчёта прожиточного минимума будет поэтапным, в 2021 году он обойдётся в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов, а в 2025 году – в 439 млрд рублей. Регионам предлагается переходить на новую систему поэтапно в 2021–2025 годах.
В расчете на 2021 год 37,5% дополнительных расходов придётся на федеральный бюджет, 18,2% – на региональные, 46,6% – на внебюджетный сектор.
Действующая модель социального минимума потребления была введена в 1997 году. По ней бедными считаются те, кто не имеет доходов для потребления минимальной корзины товаров и услуг. Нынешний состав корзины действует с 1999 года, 50% в ней – это продовольствие (42 наименования продуктов), 25% – непродовольственные товары, еще 25% – услуги. К этому также добавляются обязательные платежи и сборы. Стоимость набора рассчитывается раз в квартал для каждого региона.
"В целом переход к относительной линии бедности, устанавливаемой в долях от медианного душевого дохода, – это правильный путь. Такой подход соответствует мировой практике определения порога бедности на основе соотнесения с преобладающим стандартом потребления", – отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.
Минтруд хочет поменять методику определения прожиточного минимума и МРОТ по двум причинам:
- Расчёты правительства показали, что только в 13 регионах России прожиточный минимум соответствует федеральной методике. В 11 регионах (среди них Москва, ХМАО, ЯНАО, Мурманская область, Карелия) он выше, в 61 регионе – ниже условной федеральной нормы минимального потребления.
- Прожиточный минимум в России с 2016 года составляет все меньшую часть медианных доходов населения. Если ничего не менять, то его вес будет снижаться и далее, потому что сейчас гарантированный государством минимум не привязан к росту зарплат в стране.
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