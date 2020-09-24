Правительство реформирует систему прожиточного минимума

Министерство труда предложило первую с 1997 года реформу расчёта прожиточного минимума и МРОТ. С 2021 года министерство предлагает отказаться от расчёта прожиточного минимума как статистической стоимости корзины потребления и определить его как часть среднедушевого дохода, а МРОТ – установить на уровне 42% медианной зарплаты, пишет "Коммерсант". Предложение получило одобрение в правительстве.

Прожиточный минимум предлагается рассчитывать как долю медианного дохода и на ближайшие пять лет зафиксировать её на уровне 44,2%. Для трудоспособного населения прожиточный минимум будет определяться как 109% от этого показателя, для детей – 97%, для пенсионеров – 86%.

МРОТ, который сейчас по закону не может быть меньше прожиточного минимума для трудоспособного населения, составит 42% медианной зарплаты.

Переход на новую систему расчёта прожиточного минимума будет поэтапным, в 2021 году он обойдётся в 128,5 млрд рублей дополнительных расходов, а в 2025 году – в 439 млрд рублей. Регионам предлагается переходить на новую систему поэтапно в 2021–2025 годах.

В расчете на 2021 год 37,5% дополнительных расходов придётся на федеральный бюджет, 18,2% – на региональные, 46,6% – на внебюджетный сектор.

Действующая модель социального минимума потребления была введена в 1997 году. По ней бедными считаются те, кто не имеет доходов для потребления минимальной корзины товаров и услуг. Нынешний состав корзины действует с 1999 года, 50% в ней – это продовольствие (42 наименования продуктов), 25% – непродовольственные товары, еще 25% – услуги. К этому также добавляются обязательные платежи и сборы. Стоимость набора рассчитывается раз в квартал для каждого региона.

"В целом переход к относительной линии бедности, устанавливаемой в долях от медианного душевого дохода, – это правильный путь. Такой подход соответствует мировой практике определения порога бедности на основе соотнесения с преобладающим стандартом потребления", – отмечает проректор Высшей школы экономики Лилия Овчарова.

Минтруд хочет поменять методику определения прожиточного минимума и МРОТ по двум причинам: