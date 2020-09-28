Баку и Ереван заявили о возбновлении обстрелов в Нагорном Карабахе

Азербайджан и Армения заявили о возобновлении обстрелов в самопровозглашённом Нагорном Карабахе. Обе стороны конфликта сообщают о применении тяжёлой артиллерии. В министерстве обороны Армении заявили, что бои продолжались всю ночь. Азербайджанские военные, в свою очередь, обвиняют Армению в обстреле города Тертер.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился накануне. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта. Известно о нескольких десятках погибших с обеих сторон. Сообщалось и о жертвах среди мирного населения.

В обеих странах объявлена мобилизация. Парламент Азербайджана вслед за Арменией ввёл военное положение на части территории страны. В некоторых городах, в том числе в Баку, введён комендантский час.

Спор о территориальной принадлежности Нагорного Карабаха ведётся с советских времён. Азербайджан не контролирует регион, который населён преимущественно армянами, с начала 1990-х годов. Тогда в ходе вооруженного конфликта погибли не менее 30 тысяч человек и сотни тысяч стали беженцами. Нынешнее обострение конфликта – самое масштабное по меньшей мере с 2016 года.

Страны-посредники в мирном урегулировании в Карабахе, включая Россию и США, призывают к завершению боёв. С таким же призывом к Баку и Еревану обратился генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.