Опрос: половина медучреждений не справятся со второй волной COVID-19

Большинство опрошенных российских врачей считают, что медучреждения не смогут справиться со второй волной эпидемии коронавируса. При этом респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга склонны более позитивно оценивать готовность больниц к возможному росту числа заболевших COVID-19. Об этом пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на опрос, проведенный "RNC Pharma" и порталом "Доктор на работе".
О неготовности лечебных учреждений к новому всплеску заболеваемости COVID-19 заявляют 57% российских врачей, и только 11% уверены, что система здравоохранения полностью готова ко второй волне инфекции. В Москве и Санкт-Петербурге о полной готовности говорят 19% участников исследования, в других регионах речь идет только о 8%.
Около трети респондентов считают, что при наличии отдельных недоработок готовность ЛПУ к эпидемии высокая. В этом солидарны региональные и столичные врачи.Однако больше трети их коллег настроены крайне пессимистично: они уверены, что в критической ситуации их "опять будут бросать на амбразуру". Еще 24% врачей склонны полагать, что ЛПУ скорее не готовы к новой вспышке COVID-19.
28 сентября в России выявили 8135 новых случаев коронавируса, из них в Москве — 2217. Число госпитализаций в столице тоже растет. По данным столичного оперштаба, за сутки в больницы поступило 795 человек.
- 25 сентября власти Москвы официально обратились к людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями и беременным, с призывом не выходить из дома без крайней необходимости, то есть фактически возобновить "режим самоизоляции", подобный тому, что был весной. Собянин пообещал, что пенсионеров не будут штрафовать за выход из дома. Кроме того, сотрудникам крупных предприятий рекомендовано работать удалённо. В Москве также действует масочный режим в магазинах и общественном транспорте.
- Власти России обсуждают возможность возобновления карантинных ограничений в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, пишут "Открытые медиа". Карантин возобновят в случае наиболее неблагоприятного развития событий, если число новых случаев инфекции за сутки превысит 10 тысяч, и при этом новых заболевших за сутки будет значительно больше, чем выздоровевших.
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