Опрос: половина медучреждений не справятся со второй волной COVID-19

Большинство опрошенных российских врачей считают, что медучреждения не смогут справиться со второй волной эпидемии коронавируса. При этом респонденты из Москвы и Санкт-Петербурга склонны более позитивно оценивать готовность больниц к возможному росту числа заболевших COVID-19. Об этом пишет "Медицинский вестник" со ссылкой на опрос, проведенный "RNC Pharma" и порталом "Доктор на работе".

О неготовности лечебных учреждений к новому всплеску заболеваемости COVID-19 заявляют 57% российских врачей, и только 11% уверены, что система здравоохранения полностью готова ко второй волне инфекции. В Москве и Санкт-Петербурге о полной готовности говорят 19% участников исследования, в других регионах речь идет только о 8%.

Около трети респондентов считают, что при наличии отдельных недоработок готовность ЛПУ к эпидемии высокая. В этом солидарны региональные и столичные врачи.Однако больше трети их коллег настроены крайне пессимистично: они уверены, что в критической ситуации их "опять будут бросать на амбразуру". Еще 24% врачей склонны полагать, что ЛПУ скорее не готовы к новой вспышке COVID-19.

28 сентября в России выявили 8135 новых случаев коронавируса, из них в Москве — 2217. Число госпитализаций в столице тоже растет. По данным столичного оперштаба, за сутки в больницы поступило 795 человек.