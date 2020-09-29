Госдума предложила замедлять доступ к Facebook и Twitter

Комитет Госдумы по информационной политике разрабатывает законопроект, который позволит замедлять доступ к иностранным интернет-сервисам и социальным сетям, игнорирующим российские законы. Речь, в частности, идёт о социальных сетях Facebook и Twitter, которые отказываются хранить персональные данные российских пользователей на территории страны. Об этом пишет газета "Коммерсантъ".

Документ также предлагает ужесточить наказания за нарушение российских правил. За хранение персональных данных россиян вне России, отказ удалять противоправный контент и неуплату налогов предусмотрены оборотные штрафы с выручки во всем мире.

В нескольких странах мира приняты законы, обязывающие хранить личные данные граждан на серверах, физически расположенных на территории государства. В России такой закон вступил в силу в 2015 году. Из-за отказа перенести сервера в стране заблокирована социальная сеть LinkedIn. По факту требование закона игнорируют многие крупные IT-компании, представленные на российском рынке.

Ранее за нарушение этого требования штрафовались на 4 миллиона рублей социальные сети Facebook и Twitter. Обе компании штрафы решили не платить.

Оборотные штрафы могут достигать миллиардов долларов и могут привести к уходу соцсетей из России, которая не является для крупных сервисов ключевым рынком, отмечает The Bell. Правда взыскать штрафы с компаний без представительств в России будет невозможно, а для замедления сети для конкретных сервисов в стране, вероятнее всего, нет технических решений.