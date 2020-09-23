TikTok рассказал об удалении видео по запросу российских властей

Социальный сервис TikTok рассказал об удалении видеороликов по запросу властей России. Об этом директор сервиса по взаимодействию с органами государственной власти Тэо Бертрам рассказал, отвечая на вопросы членов британского парламента. Члены министерства цифровых технологий, культуры, СМИ и спорта выясняют, как социальные сервисы взаимодействуют с угрозами из сети.

Только за первую половину 2020 года сервис удалил больше 500 видео по запросам властей разных стран. Около половины из них пришлась на Россию. Многие из них могли быть посвящены ЛГБТК-сообществу и удалялись согласно закону о противодействии так называемых нетрадиционных половых отношений среди несовершеннолетних, — отмечает CNBC.

“Я и наше сообщество считают, что российский закон ужасен но, к сожалению, мы должны выполнять требования страны, в которой работаем”, — цитирует Бертрама Reuters. Он также прокомментировал запрет на продвижение ЛГБТК-тегов в российском сегменте сервиса, отметив, что сеть бы удаляла такой контент по запросу властей, отмечает BBC.