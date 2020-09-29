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Сына экс-губернатора Иркутской области арестовали на два месяца

Андрей Левченко во время заседания суда в Москве, 29 сентября 2020 года

Басманный суд Москвы арестовал на два месяца депутата и лидера фракции КПРФ в законодательном собрании Иркутской области Андрея Левченко – сына бывшего губернатора Сергея Левченко.

Левченко-младшего задержали 28 сентября. Его обвиняют в мошенничестве на 185 миллионов рублей. Следствие считает, что депутат организовал хищение денег из иркутского регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов.

Андрей Левченко назвал преследование "политически мотивированным". В суде он заявил, что узнал о деле из СМИ довольно давно и не пытался скрыться и помешать следствию.

Бывший губернатор Сергей Левченко – член президиума ЦК КПРФ. В октябре 2015 года был избран на пост губернатора Иркутской области. В декабре 2019 года ушёл в отставку по собственному желанию.

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Андрея Левченко задержали под надуманным предлогом. По словам Зюганова дело связано с тем, что отец арестованного депутата честно выиграл выборы в 2015 году.

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