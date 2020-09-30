"Проект": всех, кто собирается встретиться с Путиным, изолируют

Всем российским чиновникам и официальным лицам, которые должны встретиться с президентом России Владимиром Путиным, нужно отбывать двухнедельный карантин перед общением с ним. Это правило действует для министров, чиновников и награждаемых им лиц. А журналисты, освещающие его работу, живут отдельно. Об этом пишет издание "Проект".

Ещё с лета всех, кому предстоит находиться рядом с президентом, распределяют между Москвой и Сочи, утверждает издание. Часть людей отправляют в сочинский пансионат "Дагомыс" в ожидании теста на коронавирус. Если тест показывает отрицательный результат, то людей перевозят в более комфортный пансионат "Русь" неподалеку – там уже можно гулять по территории.

Других контактирующих с главой государства отправляют на изоляцию в комплекс правительственных дач на улице Косыгина в Москве. Наконец, некоторые приближенные к президенту должны жить прямо на территории президентской резиденции Ново-Огарево, но там места быстро закончились, утверждает издание.

В изоляции живут даже журналисты, которые снимают встречи президента. Сотрудникам так называемого президентского пула приходится освещать работу главы государства по трансляциям по телевизору, утверждает издание.

Издание отмечает, что ни в одной стране Запада главы государств не оказываются в фактической изоляции из-за коронавируса. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков не стал комментировать журналистам "Проекта" утверждения источников.