"Контора ему отомстила". Соцсети о новом приговоре Юрию Дмитриеву

Преследования главы карельского отделения общества "Мемориал", историка и краеведа Юрия Дмитриева начались четыре года назад. В 2016 году на него завели дело за незаконное хранение оружия (старого ружья) и изготовление детской порнографии (фотографирование приемной дочери). По второму обвинению суд его оправдал, однако вскоре прокуратура возбудила новое уголовное дело о сексуальном насилии над приемной дочерью, по которому Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии. После обжалования обеими сторонами Верховный суд Карелии пересмотрел этот приговор - теперь Дмитриев может отправиться в колонию на 13 лет. Учитывая возраст и состояние здоровья историка, этот новый приговор однозначно воспринимается как смертная казнь.

Екатерина Барабаш

Господи! Даже от этих церберов никто не ожидал, что Юрию Дмитриеву усилят наказание с 3,5 до 13 лет строгого режима. Подонки и палачи. Убийцы. Государство, которое существует лишь для обогащения коррумпированной верхушки и карательных действий, - не государство, а концлагерь, зона, где достоинство - проступок, честность - порок, правда - тяжёлая статья. Да, и спасибо некоторым журналистам, "борцам за правду", которые усиленно искали и "нашли" в деле Дмитриева педофилию.

Митя Алешковский

Просто нет слов. Нет никаких слов. Кошмар.

Андрей Плахов

Под видом правосудия убивают достойнейшего человека. Российская судебная власть не стесняясь демонстрирует свой звериный облик. Впрочем, так не поступают звери. Только садисты.

Соня Соколова

Людоеды. Просто людоеды.

Карина Орлова

убийцы в погонах и мантиях

Игорь Иртеньев

Будьте вы прокляты, палачи!

Даниил Лурье

Жаль, что я в бога не верю — хотелось бы пожелать ада всем причастным.

Александр Горбачев

это какая-то совсем дикая дичь, и я вообще не представляю, каково должно быть человеку, которого эти жернова мелют уже который год, и вроде уже перемололи, и вот-вот выплюнут живым — и тут вот такое.

(про прецеденты даже спрашивать не хочется. ну наверняка такое бывает и у нас, и не у нас, чтобы на апелляции в три раза срок увеличивали, и что.)

Дмитрий Шабельников

Там такое дело: по той статье, которую ему вменяют, минимальный срок 12 лет. В первой инстанции применили ст. 64, которая позволяет дать «ниже низшего» при определённых обстоятельствах — они толком не определены (ну там раскаяние, пониженная общественная опасность и т.д.). Понятно, что это был по сути паллиатив (невозможного для суда) оправдания.

ВС Карелии, видимо, решил, что таких обстоятельств нет. (Это я просто объясняю, как вдруг 3,5 превратились в 13.)

Есть и комментаторы, которым такой исход дела кажется закономерным.

Кирилл Лятс

Как я и предупреждал. Апелляция - палка о двух концах​

Аркадий Бабченко

Юрий Дмитриев. Руководитель Карельского "Мемориала". Сандармох. Хороший мужик. Ну, видимо. Мы не знакомы. Два года отсидел. Оправдательный приговор. Ну, как оправдательный. Три года ограничения за хранение оружия. Ликование, шарики, Путин зассал, чепчики в воздух.

Я успел ему написать - уезжай, они не отстанут. Юрий ответил что-то все в том же смысле: почему я должен бежать, это моя страна, пусть они уезжают, я за правду, а если хотят сажать пусть сажают.

Пять минут назад ему выписали тринадцать лет строгого режима.

Тринадцать. Строгого. По педофилии.

Бегите, глупцы.

Ваш Дед.

То, что Дмитриеву не стоит ждать пощады, стало ясно еще в день перед судом, когда телеграм-каналы, близкие к силовым органам, организовали "слив" в Сеть фотографий обнаженной девочки, утверждая, что это те самые фото из дела Дмитриева. Те же фото оказались в распоряжении телеканалов, выдавших в эфир тенденциозные репортажи о деле.

Татьяна Щербина

сегодня где-то в полдень я проходила мимо телевизора, там были новости, и попала я как раз на ту, где говорилось, что сегодня будет суд над Юрием Дмитриевым (это по апелляции, он должен был выйти в ноябре, его оправдали - второй раз - по основным, "тяжелым", статьям, и дали 3,5 года, которые он уже отсидел). И из этого очень короткого новостного сюжета я поняла, что дело плохо, что его решили посадить надолго, считай, пожизненно. Там диктор сказала, что он "совершал насильственные действия сексуального характера", и вот, дескать, пруф: показали две забрюленные фотографии голой девочки.

Если б я не знала, кто такой Дмитриев, и о чем речь (а это одно из немногих дел - их, политических, теперь бесконечное количество - с которым я подробно знакомилась еще в самом начале), то решила бы, что некий Дмитриев - педофил, что уже доказано в суде, и его, само собой, надолго посадят.

Суд назначили на сегодня, поскольку адвокат Юрия Алексеевича болен, и ему дали адвоката по назначению, понятно, что это такое. Ну то есть еще недавно я ничего этого не знала, но поскольку аресты-суды-следственные изоляторы-колонии стали темой ежедневной, рутинной, невольно начинаешь разбираться в деталях.

Итак, Юрию Дмитриеву сегодня дали 13 лет колонии.

Надеюсь, что реальность будет другой.

Михаил Соколов

Процесс шел без адвоката, были заказные телепередачи. К этому шло. Кураторы дела своего добились.

Николай Эппле

С Дмитриевым все в очередной раз очень непросто. Накануне сегодняшнего заседания по апелляции в сеть в очередной раз (такое было в самом начале в декабре 2016) слили фотографии его приемной дочери из дела и организовали очень злой сюжет с этими фотографиями на Вестях о том, что мол пользователи интернета возмущены, как такому педофилу можно было дать всего 3,5 года.

То есть надо понимать, что происходит. Доступ к фотографиям есть только у силовиков. Этот слив обнаженных фотографий ребенка и передача на федеральном тв могут быть организованы только ими. И это делается после того, как аж два суда, вполне ручных, мы понимаем, не нашли оснований усмотреть в этих фотографиях криминал и суд второй раз его фактически оправдал, дав 3,5 года по статье с минимальным сроком в 12 лет. И в этой ситуации кто-то имеющий доступ к материалам дела решает, будучи очевидно лишен других инструментов воздействия, возбудить общественность посредством передачи на Вестях. Понятно, чего стоит в этой ситуации так настойчиво вбрасываемый довод "грязный старик, сломавший жизнь ребенка". Тут явно кто-то другой совсем не стесняется использовать ребенка в своих целях.

И эта ситуация непонятная. Потому что этот слив и передача именно что не похожи на действие стороны, которая держит ситуацию в руках, а очень похоже на жест отчаяния. Все это очень похоже на борьбу двух группировок внутри силовиков - у одних есть ресурс заводить дела, сажать, инициировать кампании в сми, у других закрывать дело и спускать его на тормозах. Что-то довольно важное происходит сейчас в деле Дмитриева.

Глеб Морев

Исчерпывающе. И особенно удивительно, что сторона, организовавшая вчерашний слив и добившаяся сегодня победы в карманном (но местном) суде, играет и против Путина В.В., которому, по некоторым сведениям, мы обязаны тем, что два суда смогли рассмотреть дело Дмитриева в относительно объективном ключе.

Глеб Павловский

палачи оживились. Турбулентность в аппарате не снижает риски для человеческих особей

Владимир Серебровский

Дмитриеву срок увеличили, "Новому величию" пока только попросили (но тоже увеличат, не сомневаюсь).

А просто так. Вот просто взять и всех унизить.

В провластных блогах кампания против Дмитриева продолжается.

историк-алкоголик

Когда про Дмитриева пишут "историк" - это точно такой же финт ушами, как "режиссер" Сенцов или "летчица" Савченко. Сенцов снял любительский фильм, но по роду профессиональной деятельности не был режиссером, Савченко летала в экипаже вертолета, но не за штурвалом, а при пленении вообще была наводчицей минометного расчета. Также и Дмитриев - это политический активист, деятельность которого связана с поисковой работой, академической истории тут немного. А историком зовут для веса, одно дело "посадили политического активиста за педофилию", другое дело "посадили историка", суть одна, а звучит совершенно иначе.

Те, кто имел дело с органами опеки, утверждают, что у приемного отца действительно были все причины фотографировать дочь.

Нюта Федермессер

Юрию Дмитриеву давали по суду 3.5 года. Это было несправедливо. Поэтому была апелляция, и вчера - новый суд и новый приговор. 13 лет. По сути, это смертный приговор. И это справедливо. Для нашей страны - да. Потому что мы испокон веков сами создавали своих мучеников, это наша собственная русская справедливость. Возьми юродивого, бессребреника, белую ворону; возьми подвижника, героя - и распни его. Чтобы было потом, кого возводить на пьедестал.

Сотни захороненных безвестных воинов, наших дедов, чтобы ни одно имя не было забыто, чтобы не было безымянных могил, и одна спасенная девочка. И это уже слишком. Девочка - это перебор. Слишком непонятно. Слишком инако, чтобы продолжать жить среди нас. Поэтому - 13 лет.

А я вот очень хорошо знаю, почему надо делать фотографии голых детдомовцев. Потому что в наших интернатах - и во взрослых, и в детских - люди каждый день умирают с голоду. В мед. документы информация о весе заносится неверная. Потому что человек умирает - а документ остается. И если ты вдруг почему-то решил спасти одного такого смертника, то надо обязательно вести фото- и видеофиксацию. Каждый день. Чтобы потом, когда к тебе придет опека, тебя не обвинили в том, что ты уморил голодом ребенка. Вон, выдали его тебе весом в 30 кг, в мед. документации же указано, а через месяц он весит 25. Уморил! Издевался! Да еще и фотографировал! Педофил!

Поэтому я и говорила усыновителям мальчика одного: сразу и каждый день! Фото и видео! И мне присылайте! Чтобы осталась история с датами, и вас бы не обвинили потом. И теперь у меня есть фотографии голого мальчика, почти каждый день, день за днем. Последние пару месяцев стало уже не так актуально. Но раньше - очень. Я - педофил.

Кроме того, остается неясным, действительно ли фото, "слитые" в Сеть и на ТВ - настоящие фото из дела (и если да, то кто и по какому праву предал их гласности).

Кирилл Шулика

По делу Юрия Дмитриева вот что важно написать. Все-таки человеку дали 13 лет, что равно для него пожизненному сроку.

Вы видели фотографии, которые делал Дмитриев? Не те, что каловики слили в Телеграм, там неизвестно, что за фото, как с лабораторией Голунова, а вот из уголовного дела?

Вы слышали девочку саму, который, кстати, именно менты сломали жизнь, в том числе сливами непонятно чего?

А это все основа обвинения, которая по понятным причинам, причем, уважительным, обществу неизвестна.

Теперь вопрос...

Вы верите ментам, сослуживцы которых, например, состряпали дело Голунова, а таких дел еще тысячи?

Я понимаю, что от таких обвинений сложно отмыться. Но ведь тут важно то, что нам предлагается верить ментам. При том, что люди с бюстиками Дзержинского в кабинетах испытывали к тому, кто публиковал правду о сталинских репрессиях лютую ненависть.

Константин Томилин

Сам факт слива чекистами личных фотографий в публичное пространство, независимо от их содержания, аморален и вполне характеризует заказчиков дела Дмитриева.

Методичка

За несколько дней до решения суда в сети появились фотографии несовершеннолетней приемной дочери Дмитриева. «Силовиковые» и просто продажные каналы, соревнуясь в сладострастии, старательно и последовательно нарушали УПК РФ Статью 161 (Недопустимость разглашения данных предварительного расследования) и ту самую ст. 242.2 УК, по которой ранее Дмитриев был оправдан. Впрочем, источник утечки нашелся довольно скоро – самый объективный государственный телеканал поспешил донести до телезрителей всё, что ранее опубликовали в сети. С «наркоманом» Голуновым не получилось, но «вы же не будете защищать педофила», не так ли? Своих проблем что ли мало, сука? Сиди и не вякай, а то и тебе пришлём «цп в лс». А если будешь , то ещё свастику, радугу, формулу метамфетамина и рецепт динамита.

Защитники историка напоминают, что первый суд не увидел в сделанных им фото ребенка ничего похожего на детскую порнографию.

Альфред Кох

Я хочу чтобы было предельно ясно: нет дискуссии "виновен - невиновен" по делу Дмитриева. Есть люди, которые считают, что он виновен, а есть те, которые считают, что нет.

Но это все в прошлом! Это вся история про "виновен - невиновен" интересна была до того момента пока кривой российский суд, суд неправый и позорный, не признал его виновным и не посадил его на 3,5 года.

Они, те, кто (в отличие, например, от меня) считали его виновным, победили. Их взяла. Дмитриева - посадили. И он почти весь срок уже отсидел. Поэтому все эти качели про вину теперь уже неинтересны. Проехали.

Все случилось как вы хотели: Дмитриева признали виновным и он отсидел столько, сколько ему присудил ваш т.н. "суд".

Но нет!

Дальше начинается другая дискуссия. Не про "виновен - невиновен". Дальше идет речь о милосердии... Да, да, я знаю: любимый ваш Глеб Жеглов говорил, что "милосердие - поповское слово". Именно! Так и есть! Это прямо из Писания!

Вы, которые застроили страну церквями так, что продохнуть негде, вы, кто без конца поститесь и креститесь, вы, кто завесили свои офисы и особняки иконами в три ряда, вы не то, что не можете быть милосердными, не то, что считаете его неуместным... Нет...

Вы глубоко его презираете. Вы даже не понимаете зачем оно. Вы считаете его глупостью и слабостью. Вы рады, что ваши враги - милосердны потому, что легко им воспользуетесь, когда речь пойдет о вас...

Но даже тогда, когда вы будете просить о милосердии к себе, вы, получив его, не поменяете своей точки зрения и будете всегда считать тех, кто его проявил по отношению к вам, слюнтяями и недоумками. И будете в своем кругу ехидно смеяться и говорить, как здорово вы нас, как говориться, "развели на слюнтявку"...

А межу тем, лишь тот может считаться христианином, кто милосерден... Впрочем, вам ведь ваш Гундяев, наверняка, про это не говорил, правильно? Да он и сам небось считает это бреднями. И бормочет про христинские добродетели только когда "постановку лохам крутит" и "причесывает на бога"...

Во всем этом воистину "сталинском" сроке длинной в 13 лет (за убийство меньше дают) весь ваш мир "органов госбезопасности" виден как на ладони... Убогий мир гнилых подонков...

Я думаю, что духовный мир опарышей и червей богаче вашего тупого "гы-гы". Пойдите в ваш храм, помолитесь вашему богу. Надеюсь, теперь даже слепые видят, что это - не Иисус Христос.

Правозащитники уверены, что дело Дмитриева сфабриковано. На вопрос, кому и зачем могло потребоваться его фабриковать, у многих есть однозначный ответ.

Андрей Зубов

Попытка убийства Алексея Навального боевым ядом в августе, продление на десять лет срока тюрьмы Верховным судом Карелии моему коллеге и ровеснику Юрию Дмитриеву в сентябре.

Власть в России в руках убийц и душегубов, и они уже нимало не стыдятся демонстрировать это. Но как раз и Навальный, и Дмитриев доказали своим трудом, что преступления власти нельзя скрыть ни в оффшорах, ни в земле Сандармоха. Всё тайное становится явным. Всегда.

Катя Марголис

Мы не забудем этот смех и эту муку// мы поименно вспомним всех, кто поднял руку...

И не важно, поднял ли он её для удара или чтобы подписать приговор праведнику.

Я верю в личную ответственность. Я верю раскрытие имён и лиц. По обе стороны добра и зла.

Как в Беларуси.

И как в Сандармохе.

Но есть в этом страшная закономерность: чем огромнее дело, тем сильнее сопротивление зла.

13 лет Юрию Дмитриеву- по сути смертный приговор. Неужели всё настолько по-писанному, что спасшему тысячи имён и останков от забвения нужно непременно повторить их крестный путь?!

Андрей Мальгин

Слушайте, а ведь это реально империя зла. Рейган был прав (хотя он имел в виду СССР).

И кстати. Все пишут: "Верховный суд Карелии", "Верховный суд Карелии". А ведь это безумное решение выносила конкретная судья, и у нее есть имя и фамилия: Алла Раць. Мы не должны забывать имена палачей. Или закон запрещает называть их имена?

Игорь Эйдман

Посягнул на чекистского бога

Новый приговор Дмитриеву - фактически смертный - 13 лет пожилому человеку. Почему его сознательно убивают? Он же всего лишь историк, даже критикам Путина дают меньше.

Дело в том, что с точки зрения системы, его преступление страшнее. Он обличал даже не его королевское величество, а самого Господа Бога (ГБ), место которого в сознании правящей чекистской братвы занимает Сталин. Кощунников в средневековье сжигали на костре. Вот и Дмитриева в новое российское средневековье лихие инквизиторы потащили на аутодафе.

Николай Подосокорский

Верховный суд Республики Карелия ужесточил приговор политзаключенному Юрию Дмитриеву, увеличив ему наказание с 3,5 до 13 лет колонии строгого режима. Думаю, это своего рода такой циничный ответ на апелляцию и недавнее письмо интеллигенции, просившей передать дело Юрия Дмитриева в другой регион. В этом письме, обращенном к председателю Верховного суда Республики Карелия Анатолию Наквасу, в частности, говорилось: "Скажите, как это вообще возможно, чтобы при заседании по такому важному делу в Верховном суде республики не работал или плохо работал звук, а подсудимый фактически оставался без грамотной защиты? А как возможно внезапное назначение новой экспертизы фотографий по делу о порнографии, по которому Дмитриев ДВАЖДЫ оправдан? Неужели многочисленные экспертизы в Институте Сербского, специализированной психиатрической больнице в Санкт-Петербурге, доказавшие полное отсутствие «педофильских» мыслей и сексуальных отклонений в поведении Дмитриева, принятые судами первой инстанции, для апелляционного суда — звук пустой? Так же как пустым звуком оказываются мнения специалистов по фотографии, среди которых были сотрудники Государственного Эрмитажа, кандидаты и доктора наук, не увидевшие в снимках ничего порнографического?"

Такой плевок нашего кривосудия в лицо всем, кто выступал в защиту неудобного системе Дмитриева - мол раз вы не унимаетесь, то получите еще более суровый приговор. А не заткнетесь совсем, то можем и пожизненное дать. На самом деле 13 лет колонии строгого режима по такой статье для 64-летнего историка, имеющего серьезные проблемы со здоровьем, это и есть самый настоящий смертный приговор. И он тем более ужасен, что Дмитриев не виновен. Все происходящее - месть карельских силовиков за его многолетние расследования сталинских репрессий в Карельском крае.

Татьяна Пфеннингс

Приговор в 13 лет — месть, всем нам понятно.

Но.

Видите ли. Все наоборот.

Обвинитель в этом деле — Дмитриев.

Это он обвиняет власть в преступлениях.

А приговор ему в 13 лет — вроде явки ныне правящих с повинной:

— Да, мы убийцы.

— Да, мы убивали и будем убивать.

— Да, мы за сокрытие истории.

И главное их признание:

— Да, мы — тот же самый режим. Это мы, мы не другие, мы — это они. Сталин с нами.

Александр Рыклин

Глава карельского "Мемориала" историк и правозащитник Юрий Дмитриев получил 13 лет... Это смертный приговор... Контора ему отомстила... Потому что мы ее не разрушили, не сожгли, не разобрали по кирпичику...

Нелли Муминова

Сегодняшний приговор Юрию Дмитриеву — следствие фатального решения Бориса Ельцина.

В декабре 1992 года депутат Верховного совета Галина Старовойтова внесла в ВС законопроект «О запрете на профессии для проводников политики тоталитарного режима», в том числе штатных сотрудников и агентуры советских спецслужб. Инициативу отвергли — сначала в 1992-м в ВС, затем в 1997-м в Госдуме. Против был и лично Ельцин, если бы закон одобрили, весьма вероятно, что Путин не бы стал бы президентом.

В политику, кстати, Старовойтову привел карабахский конфликт, который она считала примером трудноразрешимого противоречия «между двумя фундаментальными принципами: с одной стороны, права народа на самоопределение, с другой, принципа территориальной целостности, согласно которому возможно только мирное изменение границ по соглашению».

В ноябре 1998 года Галина Старовойтова была убита, мотивом было названо намерение заказчика «прекратить ее общественно-политическую деятельность». Организатором убийства был признан бывший прапорщик ГРУ Юрий Колчин (Юра Брянский). Исполнителями — члены «тамбовской» ОПГ.

19 ноября 2004 года, выступая свидетелем защиты суда над Колчиным, Жириновский сделал чистосердечное признание: «У всех демократов прозападной ориентации есть только три дороги — тюрьма, могила, эмиграция»...

Общество "Мемориал" выступило с заявлением, в котором называет обвинения в адрес Дмитриева беспочвенными, а вынесенный ему приговор - местью системы.

"Новая газета" опубликовала открытое письмо председателю Верховного суда Карелии, в котором обращает внимание на нестыковки в деле и явную необъективность процесса.

Виктория Ивлева

В очередной раз пытаемся пробудить совесть у тех, в чьих руках судьба Юрия Алексеевича Дмитриева.

Открытое письмо двухсот не самых худших граждан России председателю Верховного суда Республики Карелия.

Очень прошу всех, кто прочтет, сделать репост!

Александр Морозов

продолжают мучить Юрия Дмитриева. В этот раз открытое письмо к главе Верховного суда Карелии подписала уже даже Наталья Солженицына.

Лев Шлосберг

Подписал открытое письмо о деле историка Юрия Дмитриева. Это письмо будет представлено адвокатом Юрия Дмитриева председателю Верховного суда Карелии. В письме много юридических фактов, которые доказывают: уголовная атака на Юрия Дмитриева является политической и заказной, инкриминируемые ему преступления он не совершал.

Авторы письма понимают и говорят прямо: Юрия Дмитрия травят. Травят в течение многих лет. Травят за работу историком. Травят за поиск и публикацию неприемлемой для властей исторической правды о сталинских репрессиях в Карелии. Потомки палачей травят Дмитриева за поимённую правду о палачах. В этой травле участвуют судьи Верховного суда Карелии. И это очень страшно.

Травлю ни в чём невиновного человека необходимо остановить всеми силами. Один из способов прекращения травли – возможность перенести судебный процесс в другой региональный суд и, значит, это необходимо сделать. Это решение может принять председатель Верховного Суда Карелии.

Историческая правда в любом случае выживет и прозвучит, но мы боремся за свободу и жизнь Юрия Дмитриева. Эта задача сегодня – главная.

Прочитайте открытое письмо о деле история Юрия Дмитриева и распространите его. Травля Юрия Дмитриева должна быть прекращена. Юрий Дмитриев невиновен и должен быть освобождён, заказчики, организаторы и исполнители его уголовного преследования должны быть названы и понести законное наказание.

Многие призывают развернуть как можно более широкую общественную кампанию в защиту Дмитриева.

Дмитрий Гудков

Приговор Юрию Дмитриеву.

1. Замена 3 лет на 13 не имеет отношения даже к видимости суда. Такого разброса от одной инстанции к другой не бывает.

2. Причина только одна: на недавний приговор было обращено внимание общества – и власть постеснялась или постыдилась. Сегодня мы расслабились, будучи уверенными, что ничего плохого не произойдет – и в тишине произошло преступление. Это гопники, которые никогда не грабят под фонарем, а фонарь здесь – мы.

3. Это приговор не Юрию Дмитриеву, а всем нам – людям, ставящим личность выше государства и его машины. Дмитриев боролся со Сталиным и получил сталинский срок. Репрессии здесь – и уже ничем не прикрываются.

3. Что делать дальше?

– Во-первых, перестать молчать. Больше нельзя расслабляться и думать «обойдется». Не обойдется. Нас успешно бьют по одиночке.

– Во-вторых, я предлагаю две простых вещи. У нас – людей демократических взглядов – огромный вес в обществе. Но во власти мы не представлены. Значит, нужно делать то, что мы можем. Говорить и требовать.

Сегодня вторник. Если каждый вторник все единомышленники, в том числе «лидеры мнений» с огромной аудиторией будут просто говорить о политических репрессиях в современной России, это уже уменьшит их обороты. Гопники боятся фонарей. Мы готовы?

И дальше: пора ходить на суды. Прямо сейчас в Пензе идет апелляция на дело «Сети». Туда ездят считанные журналисты и правозащитники. Идет дело «Нового величия» (процесс Павла Ребровского). Идет множество других дел – например, активистов Бессрочки по будке Генпрокуратуры и т.д. Ходить туда – наш гражданский долг. Мы делали это для жертв 27 июля – и остановились. А репрессии – продолжились.

Кто не ходит в суды, приближает свои собственные.

Кто не борется с репрессиями – сам становится их жертвой.

Олег Коваленко

Уверен, что массовые мероприятия в поддержку Юрия Дмитриева в Сандармохе, с участием сотрудников посольств, чьи граждане там были казнены советскими карателями, могло бы оказать серьезное давление на кремлевское кривосудие.

Юрий Самодуров

Читатель Елена Воронцова из Москвы предложила сегодня у меня в ленте выдвинуть Юрия Дмитриева на Нобелевскую премию мира.

Я полагаю что это очень правильная идея! И надеюсь это возможно сделать, если сроки выдвижения кандидатов это позволяют.. Юрий Дмитриев этого выдвижения заслуживает за работу по установлению и открытию места расстрела Соловецких этапов в урочище Сандармох и за то, что фактически именно за эту работу он подвергся преследованию прокуратуры и огромному тюремному наказанию 13 лет лишения свободы, предлогом для которого послужили две сделанные им фотографии приемной дочери в обнаженном виде и анонимный донос в прокуратуру..Об этом было сказано в опубликованном в "Новой газете" 28 сентября 2020 года письме "Жить это всегда непросто" на имя Председателя Верховного суда Карелии , которое подписали много известных российских деятелей культуры ,правозащитников и журналистов.

Если не ошибаюсь "Мемориал" признал Юрия Дмитриева политзаключенным (это можно уточнить).

Прецеденты выдвижения находящихся под арестом или в заключении людей на Нобелевскую премию мира и получения ими этой премии существуют ,в частности,мне приходит в голову имя Аун Сун Чжи.