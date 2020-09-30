ЦИК потребовал досрочно распустить избирком Санкт-Петербурга

Центральная избирательная комиссия на заседании в среду приняла постановление, в котором избирательной комиссии Санкт-Петербурга предлагается сложить свои полномочия. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что если рекомендации не будут выполнены, то ЦИК будет добиваться роспуска комиссии через суд. Трансляция заседания велась в ютьюбе.

Поводом для роспуска стали регулярные претензии к процедуре проведения выборов в Санкт-Петербурге. "В ответ получали формальные отписки, местная система продолжала дискредитировать себя", - заявила Памфилова. По её словам, критической точкой стал срыв довыборов депутатов законодательного собрания Петербурга, отменённых в сентябре из-за эпидемии коронавируса.

После муниципальных выборов осенью 2019 года ЦИК регулярно критиковал петербургскую комиссию. На встрече с президентом России Владимиром Путиным Памфилова заявила, что выборы были "беспрецедентными по цинизму и нарушениям".

Руководство комиссии она тогда обвинила в игнорировании указаний ЦИК после нарушений в 2014 году. В декабре она заявила, что не верит, что горизбирком сможет изменить ситуацию.

В городской комиссии все обвинения отрицали.