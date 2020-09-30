Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

У Радио Свобода появился голосовой помощник

Подключиться к прямому эфиру можно с помощью команды «Маруся, включи Радио Свобода!»

Программы Радио Свобода стали более доступными благодаря голосовому помощнику «Маруся», разработанному компанией Mail.ru Group.

Программа «Маруся», озвученная актрисой Еленой Соловьёвой, предлагается на платформах IOS и Android в виде отдельного приложения, также на умной колонке "Капсула". Подключиться к прямому эфиру «Свободы» можно с помощью голосовой команды «Маруся, включи Радио Свобода!».

Русская служба Радио Свобода ведёт круглосуточное интернет-радиовещание по общественно-политической, международной, культурной тематике. Наш эфир также доступен в вечерние часы на частоте 1386 Кгц.

Виртуальный ассистент «Маруся» появился на рынке мобильных коммуникаций в 2019 году. Этот программный агент выполняет задачи на основе информации, введённой в мобильное устройство пользователем или полученной из различных интернет-ресурсов.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG