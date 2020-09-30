У Радио Свобода появился голосовой помощник

Программы Радио Свобода стали более доступными благодаря голосовому помощнику «Маруся», разработанному компанией Mail.ru Group.

Программа «Маруся», озвученная актрисой Еленой Соловьёвой, предлагается на платформах IOS и Android в виде отдельного приложения, также на умной колонке "Капсула". Подключиться к прямому эфиру «Свободы» можно с помощью голосовой команды «Маруся, включи Радио Свобода!».

Русская служба Радио Свобода ведёт круглосуточное интернет-радиовещание по общественно-политической, международной, культурной тематике. Наш эфир также доступен в вечерние часы на частоте 1386 Кгц.

Виртуальный ассистент «Маруся» появился на рынке мобильных коммуникаций в 2019 году. Этот программный агент выполняет задачи на основе информации, введённой в мобильное устройство пользователем или полученной из различных интернет-ресурсов.