РСЕ/РС намеревается расширять свою деятельность в России

"Нас не испугают новые попытки российских властей заставить независимых журналистов замолчать, – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай после встреч с представителями государственных органов в Москве. – Мы намереваемся расширять нашу деятельность на российском медиарынке. Наша аудитория заслуживает ещё большего доступа к независимым источникам информации, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы такую информацию предоставлять".
В ходе своей поездки в Москву, главная цель которой заключалась в поддержке журналистов Московского бюро РСЕ/РС в связи с недавно принятыми российскими властями поправками к закону о СМИ – "иностранных агентах", Флай встретился, в частности, с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Они оба считают журналистскую деятельность редакций РСЕ/РС необъективной, а необходимость принятия поправок к закону аргументируют ситуацией, в которой находятся российские СМИ в США.
Флай не согласен с такими доводами: "У американских граждан нет проблем с доступом к продукции RT и Sputnik в США. Мы в России находимся в другом положении, нам недоступны телеэфир и радиоволны". Ранее, в интервью радиостанции "Эхо Москвы", говоря о миссии и принципах работы, Флай отметил: задача всех журналистов медиакорпорации, редакционная политика которой, согласно статусу организации, независима и не контролируется американскими чиновниками, – предоставить аудитории точные выверенные факты, в особенности о тех сферах жизни, о которых молчат или недостаточно информируют государственные СМИ, и отстаивать правду. Он подчеркнул: только сами граждане России могут решать, как использовать полученную ими информацию, журналисты не склоняют свою аудиторию ни к каким политическим действиям.
- Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал Настоящее Время и ещё несколько редакций медиакорпорации уже более двух лет включены в список "иностранных агентов". Недавно утверждённые поправки к законодательству создают возможность распространять этот статус и на отдельных журналистов.
- Как показывают данные статистики, минувший год оказался самым успешным для Русской службы Радио Свобода и телеканала Настоящее Время. Сайты Радио Свобода и его проектов зарегистрировали почти 100 миллионов посещений – более чем 10-процентный рост по сравнению с 2018 годом. В 2019 году видеоматериалы YouTube-канала "Свободы" смотрели более 135 миллионов раз (на 44 процента больше, чем в 2018 году). Самое популярное видео "Свободы" минувшего года – прямая трансляция акции в защиту честных выборов в Москве 10 августа, более 2 миллионов просмотров.
- Поправки к закону "О средствах массовой информации – иностранных агентах" были приняты в конце прошлого года. Президент РСЕ/РС тогда оценил их как "входящие в число опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов нашей медиакорпорации и других иностранных СМИ". По мнению Флая, эти меры являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". При этом РСЕ/РС, считая закон об "иностранных агентах" несправедливым, выполняет его требования, поскольку считает критически важным присутствие своих журналистов на российском медиарынке.
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