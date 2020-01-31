Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

РСЕ/РС намеревается расширять свою деятельность в России

"Нас не испугают новые попытки российских властей заставить независимых журналистов замолчать, – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай после встреч с представителями государственных органов в Москве. – Мы намереваемся расширять нашу деятельность на российском медиарынке. Наша аудитория заслуживает ещё большего доступа к независимым источникам информации, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы такую информацию предоставлять". ​

В ходе своей поездки в Москву, главная цель которой заключалась в поддержке журналистов Московского бюро РСЕ/РС в связи с недавно принятыми российскими властями поправками к закону о СМИ – "иностранных агентах", Флай встретился, в частности, с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Они оба считают журналистскую деятельность редакций РСЕ/РС необъективной, а необходимость принятия поправок к закону аргументируют ситуацией, в которой находятся российские СМИ в США.

Джейми Флай
Джейми Флай

Флай не согласен с такими доводами: "У американских граждан нет проблем с доступом к продукции RT и Sputnik в США. Мы в России находимся в другом положении, нам недоступны телеэфир и радиоволны". Ранее, в интервью радиостанции "Эхо Москвы", говоря о миссии и принципах работы, Флай отметил: задача всех журналистов медиакорпорации, редакционная политика которой, согласно статусу организации, независима и не контролируется американскими чиновниками, – предоставить аудитории точные выверенные факты, в особенности о тех сферах жизни, о которых молчат или недостаточно информируют государственные СМИ, и отстаивать правду. Он подчеркнул: только сами граждане России могут решать, как использовать полученную ими информацию, журналисты не склоняют свою аудиторию ни к каким политическим действиям.

  • Радио Свобода, его региональные интернет-проекты, телеканал Настоящее Время и ещё несколько редакций медиакорпорации уже более двух лет включены в список "иностранных агентов". Недавно утверждённые поправки к законодательству создают возможность распространять этот статус и на отдельных журналистов.
  • Как показывают данные статистики, минувший год оказался самым успешным для Русской службы Радио Свобода и телеканала Настоящее Время. Сайты Радио Свобода и его проектов зарегистрировали почти 100 миллионов посещений – более чем 10-процентный рост по сравнению с 2018 годом. В 2019 году видеоматериалы YouTube-канала "Свободы" смотрели более 135 миллионов раз (на 44 процента больше, чем в 2018 году). Самое популярное видео "Свободы" минувшего года – прямая трансляция акции в защиту честных выборов в Москве 10 августа, более 2 миллионов просмотров.
  • Поправки к закону "О средствах массовой информации – иностранных агентах" были приняты в конце прошлого года. Президент РСЕ/РС тогда оценил их как "входящие в число опасных, всё более возрастающих усилий, направленных на преследование журналистов нашей медиакорпорации и других иностранных СМИ". По мнению Флая, эти меры являются "очередным шагом к тому, чтобы граждане России получали только одобренную Кремлём информацию". При этом РСЕ/РС, считая закон об "иностранных агентах" несправедливым, выполняет его требования, поскольку считает критически важным присутствие своих журналистов на российском медиарынке.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG