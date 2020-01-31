РСЕ/РС намеревается расширять свою деятельность в России

"Нас не испугают новые попытки российских властей заставить независимых журналистов замолчать, – заявил президент медиакорпорации Радио Свободная Европа/Радио Свобода Джейми Флай после встреч с представителями государственных органов в Москве. – Мы намереваемся расширять нашу деятельность на российском медиарынке. Наша аудитория заслуживает ещё большего доступа к независимым источникам информации, и мы сделаем всё возможное для того, чтобы такую информацию предоставлять". ​

В ходе своей поездки в Москву, главная цель которой заключалась в поддержке журналистов Московского бюро РСЕ/РС в связи с недавно принятыми российскими властями поправками к закону о СМИ – "иностранных агентах", Флай встретился, в частности, с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Песковым и официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Они оба считают журналистскую деятельность редакций РСЕ/РС необъективной, а необходимость принятия поправок к закону аргументируют ситуацией, в которой находятся российские СМИ в США.

Флай не согласен с такими доводами: "У американских граждан нет проблем с доступом к продукции RT и Sputnik в США. Мы в России находимся в другом положении, нам недоступны телеэфир и радиоволны". Ранее, в интервью радиостанции "Эхо Москвы", говоря о миссии и принципах работы, Флай отметил: задача всех журналистов медиакорпорации, редакционная политика которой, согласно статусу организации, независима и не контролируется американскими чиновниками, – предоставить аудитории точные выверенные факты, в особенности о тех сферах жизни, о которых молчат или недостаточно информируют государственные СМИ, и отстаивать правду. Он подчеркнул: только сами граждане России могут решать, как использовать полученную ими информацию, журналисты не склоняют свою аудиторию ни к каким политическим действиям.