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На Таймыре введен режим ЧС на месте разлива нефти

Разлив нефтепродуктов (Иллюстративное фото)

На Таймыре местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на месте разлива сырой нефти. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Таймырского района Красноярского края. Нефтепродукты попали в реку Хатанга и в почву.

По данным прокуратуры региона, в минувшее воскресенье, 27 сентября, в условиях шторма велась перекачка сырой нефти по временному трубопроводу, ведущему от нефтеналивного танкера "Ленанефть-2060" на склад компании "Энергия". Судно оторвало от берега, трубопровод разгерметизировался и, в водоем, а также на землю, вылилось около тонны нефтепродуктов.

Режим ЧС необходим властям для "принятия срочных мер по ликвидации аварии". 1 октября на место вылетит группа сотрудников прокуратуры и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чтобы установить причины аварии.

29 мая в Норильске произошел разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". По одним данным, в резервуар с топливом врезался легковой автомобиль, после чего произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. По другим данным, сначала произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, после чего в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлена ЧС федерального характера. Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в 148 миллиардов рублей.

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