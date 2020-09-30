На Таймыре введен режим ЧС на месте разлива нефти

На Таймыре местные власти ввели режим чрезвычайной ситуации на месте разлива сырой нефти. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу администрации Таймырского района Красноярского края. Нефтепродукты попали в реку Хатанга и в почву.



По данным прокуратуры региона, в минувшее воскресенье, 27 сентября, в условиях шторма велась перекачка сырой нефти по временному трубопроводу, ведущему от нефтеналивного танкера "Ленанефть-2060" на склад компании "Энергия". Судно оторвало от берега, трубопровод разгерметизировался и, в водоем, а также на землю, вылилось около тонны нефтепродуктов.



Режим ЧС необходим властям для "принятия срочных мер по ликвидации аварии". 1 октября на место вылетит группа сотрудников прокуратуры и управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям, чтобы установить причины аварии.

29 мая в Норильске произошел разлив около 20 тысяч тонн дизельного топлива на проезжую часть подъездной дороги к ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания". По одним данным, в резервуар с топливом врезался легковой автомобиль, после чего произошла разгерметизация резервуара и начался пожар. По другим данным, сначала произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, после чего в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание. 3 июня из-за происшествия по инициативе президента Владимира Путина в России объявлена ЧС федерального характера. Росприроднадзор оценил ущерб от экологической катастрофы в 148 миллиардов рублей.