Россия планирует решить проблему воды в Крыму "увеличением осадков"

Россия планирует решить проблему водоснабжения в Крыму с помощью искусственного увеличения осадков из облаков, сообщает "Интерфакс". Для этого на полуостров прибыл самолет Росгидромета, на борту которого находится специальная лаборатория. Сообщается, что он налетает по Крыму около тридцати часов, распыляя на облака йодистое серебро в маленькой дозировке.

При этом в Центральной аэрологической обсерватории Росгидромета, которая получила контракт стоимостью свыше 25 миллионов рублей на выполнение "экспериментальных работ по искусственному увеличению осадков в Крыму", утверждают, что "из одного подходящего для таких работ облака можно увеличить количество осадков в два раза, но таких облаков в Крыму очень мало". Для кардинального изменения ситуации с маловодьем искусственного увеличения осадков недостаточно, заявили в организации.

К началу 2020 года в Крыму обмелели многие водоёмы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В Симферополе и пригородах в целях экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи воды населению ввели в курортных городах Алушта и Партенит. Глава российской администрации Крыма Сергей Аксенов назвал прошедшее лето одним из самых засушливых для полуострова за 150 лет. Сильные дожди с грозами начались в некоторых районах только на этой неделе.

До аннексии Крыма в 2014 году около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявлял, что украинская сторона не намерена восстанавливать водоснабжение полуострова. "Вода из канала пойдет в Крым только после деоккупации", – отмечал Кориневич.

Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей полуострова принуждают к жёсткой экономии.