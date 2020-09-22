Пересохший Крым. ООН винит Россию в отсутствии воды на полуострове

23 сентября ограничения подачи воды в ночное время вводят в нескольких городах аннексированного Россией Крыма – Алуште, Партените и Малом Маяке. В Симферополе режим включения воды только в определенные часы действует с начала сентября. В некоторых районах воду стали подавать один раз в день – в основном вечером.

Всего же режимное водоснабжение или подвоз воды введены в 29 населенных пунктах Крыма, о чем в понедельник, 21 сентября, сообщил глава предприятия "Вода Крыма" Владимир Баженов. Эти меры связаны со стремлением властей полуострова сэкономить оставшиеся запасы воды до конца года – из-за критического обмеления крупных водохранилищ в Крыму.

Крупные реки Крыма стали пересыхать еще в середине лета – из-за небольшого количества осадков и начавшейся вследствие этого засухи. При этом из-за географического положения в степной зоне Крым не может рассчитывать на сильные дожди, поэтому проблему нехватки воды приходится решать административными методами.

На пикеты с требованием обратить внимание на эту проблему в последние дни выходят и те, кто в 2014 году поддержал аннексию. Среди них – обладатель медали "За возвращение Крыма" Сергей Акимов. Он призывает власти полуострова подумать о возобновлении поставок воды по Северо-Крымскому каналу из материковой части Украины. Канал был перекрыт в 2014 году. Украинские власти неоднократно заявляли о том, что водоснабжение Крыма будет возобновлено только "после деоккупации" полуострова.

Несколько дней назад состоялся еще один одиночный пикет – жителя села Опушки Симферопольского района, который считает, что проблемы с водой в Крыму связаны с бесхозяйственностью и коррупцией.

В прежние годы самый крупный город полуострова – Симферополь – и ближайшие к нему населенные пункты обеспечивались водой из трех водохранилищ: Аянского, Симферопольского и Партизанского. По данным председателя правительства Крыма Юрия Гоцанюка, общий объем запасов в водохранилищах естественного стока составляет всего 23% от проектного объема и 35% от прошлогоднего запаса. "Водохранилища, питающие Симферополь, заполнены сегодня всего на 12%", – сообщил он.

Очевидно, что причина незаполненности водохранилищ – обмеление рек, однако на сайте крымского Гидрометцентра не опубликована актуальная информация об уровне заполненности их водой. Здесь можно найти лишь прошлогодний обзор, составленный в конце лета 2019 года. Косвенно о масштабе проблемы свидетельствуют действия российских военных. Чтобы обеспечить жителей Симферополя водой, 8 сентября они перекрыли земляной плотиной реку Биюк-Карасу ниже Белогорского водохранилища. Экологи бьют тревогу и говорят о необратимости последствий таких решений.

Несмотря на беспрецедентные меры, симферопольцы жалуются, что вода в кране непригодна даже для того, чтобы принять душ. В соцсетях есть множество фотографий, на которых видно, что вода из крана – коричневого цвета, с сильными примесями.

В то же время жители многоэтажных домов в Симферополе вообще остались без воды: из-за того, что напор в системе был снижен, выше шестого этажа вода не поднимается. Это подтверждают и местные власти. Глава администрации Симферополя Елена Проценко признает, что за последние несколько дней поступило более сотни жалоб на то, что даже в то время, когда воду должны включать по графику, этого не происходит.

Местные власти установили в городе пластиковые бочки якобы с питьевой водой, хотя при этом призывают ее кипятить. В первую очередь эта вода предназначена для больниц, школ и детских садов, и только потом – для жилых кварталов. Бочки, по мнению чиновников, должны "максимально сгладить неудобства в связи с ограничением водоснабжения". Спрос на питьевую воду так высок, что она очень быстро заканчивается, а местные жители говорят, что вода непригодна для питья, так как пластиковые емкости стоят часами под палящим солнцем.

Ресторанам и кафе рекомендуют пользоваться одноразовой посудой, чтобы не приходилось мыть многоразовую.

В правительстве аннексированного Крыма сообщили, что готовятся к "худшему сценарию" с водообеспечением полуострова. Подконтрольный Кремлю глава Крыма Сергей Аксенов ранее сообщал, что не исключает того, что Россия признает чрезвычайной ситуацию с водоснабжением Крыма. Он также утверждает, что 2020 год стал самым засушливым за 150 лет наблюдений.

Небывалые с момента аннексии проблемы с недостатком воды привели к тому, что власти Крыма в понедельник, 21 сентября, обратились в ООН с просьбой расследовать, как они это называют, "водную блокаду". Всего неделю назад похожее обращение в ООН направила и депутат Госдумы Наталья Поклонская. В ответе официальный представитель управления Верховного комиссара ООН по правам человека Элизабет Троссел написала, что Россия "несет главную ответственность за обеспечение доступа к воде для защищенного населения Крыма". В то же время Троссел отметила, что "в соответствии с международным законодательством в области прав человека, Украина обязана поддерживать осуществление экономических, социальных и культурных прав и постоянно держать в поле зрения вопрос о том, может ли она принять меры для обеспечения достаточного уровня жизни для всех лиц, находящихся на ее территории".

Крымские чиновники при этом заявляют, что "ситуация под контролем". Так о ситуации говорил Юрий Гоцанюк, а спикер парламента Крыма Владимир Константинов в прошлом году заявлял, что Крыму "вода от Украины не нужна".

Украина обеспечивала до 85% потребностей полуострова в пресной воде через Северо-Крымский канал, соединяющий главное русло Днепра с полуостровом. Он был открыт в 1963 году и позволил не просто расширить возможности сельского хозяйства, но даже выращивать рис в засушливых районах.

Попытки договориться о поставках воды в Крым по каналу предпринимались сразу после аннексии в 2014 году. Исполнявший тогда обязанности замглавы администрации президента Украины Андрей Сенченко пояснял в интервью изданию Крым.Реалии, что поводом для отключения потребителей был долг за перекачку воды в Северо-Крымский канал в 2013 году в размере 1,7 миллиона гривен. Позже Украина приняла закон о правовом режиме на временно оккупированных территориях, согласно которому документы и должностные лица российской власти из Крыма признаются нелегитимными в украинском правовом поле, и заключение каких-либо договоров с подконтрольными России властями полуострова стало невозможным.

Эксперты еще тогда предупреждали о постепенном засолении крымских почв и уходе воды из их верхних слоев. Некоторые, как, например, старший научный сотрудник Никитского ботанического сада Ольга Клименко, которая в 2015-м и 2016 годах в составе специальной экспедиции под эгидой Почвенного института имени Василия Докучаева (Москва) принимала участие в изучении состояния почв и растений в степной зоне Крыма, говорила о том, что, видимо, со временем придется прекращать полив садов и виноградников, традиционных для Крыма.

После прекращения работы Северо-Крымского канала запасы воды в Крыму пополняются из водохранилищ естественного стока и подземных источников. По заявлениям экологов, регулярное использование воды из подземных источников привело к засолению почвы. Власти Крыма регулярно призывают экономить воду.

За шесть лет, что прошли после аннексии, Россия так и не смогла решить проблему водоснабжения Крыма без поставок днепровской воды. После того как нехватка воды стала острой из-за засухи, в правительстве Крыма объявили о намерении совместно с Росгидрометцентром добиваться выпадения искусственных осадков. Эксперименты в этом направлении планируют провести до конца этого года. Пока в Крым для этих целей прибыл единственный самолет: он будет сбрасывать на дождевые облака йодистое серебро. Тем не менее специалисты сомневаются, что таким образом можно наладить бесперебойную подачу воды всем жителям полуострова. При этом с 2014 года обещают запустить системы опреснения воды, но до сих пор этого сделано не было. На днях в Ростехе снова заявили о том, что готовы запустить в серийное производство опреснительные установки для решения проблем с водой Крыма и юга России, однако новостей о реализации этих обещаний до сих пор нет.

Большинство профильных экспертов утверждают, что единственным эффективным решением проблемы водоснабжения Крыма является возобновление поставок днепровской воды из материковой части Украины. Власти Украины высказывают разные мнения относительно такой возможности. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в августе заявил, что страна готова обеспечить полуостров водой "в случае гуманитарной катастрофы". Глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба вслед за этим сказал, что в Крыму "нет гуманитарного кризиса с водой".

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица в интервью изданию Крым.Реалии отметил, что обсуждать возобновление поставок днепровской воды в аннексированный Крым можно лишь в том случае, если Россия официально обратится с такой просьбой к властям Украины: "Для того чтобы начать разговор о поставках воды, во-первых, нужно признать, что они страна-оккупант, и официально обратиться как страна-оккупант, в соответствии с гуманитарным правом. Они должны обратиться к властям Украины с официальной просьбой, а не с угрозами и истериками. И тогда будем смотреть", – отметил посол.