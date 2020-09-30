В Париже из-за боевого самолёта приостановили матч "Ролан Гарроса"

Преодолевший звуковой барьер истребитель напугал в среду жителей французской столицы.

Шум многие приняли за мощный взрыв. На некоторое время даже приостановили матч игроки теннисного турнира "Ролан Гаррос". Городская полиция поспешно призвала парижан не звонить по поводу произошедшего в экстренные службы.

На прошлой неделе в Париже произошло нападение с ножом недалеко от бывшей редакции еженедельника "Шарли Эбдо". Власти расследуют этот случай как теракт, и в городе сохраняется некоторое напряжение, отмечает Би-би-си.

Представитель национальных Военно-воздушных сил сообщил "Франс Пресс", что экипажу истребителя "Рафаль" было позволено преодолеть звуковой барьер, чтобы он смог оказать экстренную помощь двум коммерческим лайнерам, потерявшим радиоконтакт. Всё это произошло над восточной частью столицы. Громкий удар сотряс окна как в самом Париже, так и его пригородах. Многие парижане начали сообщать в соцсетях, что слышали звук сильного взрыва.