Собянин обязал перевести на "удалёнку" треть сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Это связано с увеличившимся количеством случаев заболевания коронавирусом, сообщается на сайте главы столицы.

Работодатели будут также обязаны перевести на "удалёнку" сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Исключение можно сделать только для тех работников, "чье присутствие на рабочем месте является критически важным функционирования для организации".

Требования не распространяются на медицинские организации, оборонные предприятия, "Росатом", "Роскосмос" и другие стратегические отрасли промышленности.

Ранее Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах с 5 по 18 октября из-за увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом.

За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 2424 случая заболевания коронавирусом. Со второй половины сентября в столице идёт заметный рост количества новых заболевших.