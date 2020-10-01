Собянин обязал перевести на "удалёнку" треть сотрудников

Мэр Москвы Сергей Собянин обязал работодателей с 5 октября перевести не менее 30% своих сотрудников на дистанционную работу. Это связано с увеличившимся количеством случаев заболевания коронавирусом, сообщается на сайте главы столицы.
Работодатели будут также обязаны перевести на "удалёнку" сотрудников старше 65 лет и тех, кто имеет хронические заболевания. Исключение можно сделать только для тех работников, "чье присутствие на рабочем месте является критически важным функционирования для организации".
Требования не распространяются на медицинские организации, оборонные предприятия, "Росатом", "Роскосмос" и другие стратегические отрасли промышленности.
Ранее Собянин объявил о двухнедельных каникулах в московских школах с 5 по 18 октября из-за увеличившегося количества случаев заболевания коронавирусом.
За минувшие сутки в Москве зарегистрировали 2424 случая заболевания коронавирусом. Со второй половины сентября в столице идёт заметный рост количества новых заболевших.
- 25 сентября власти Москвы официально обратились к людям старше 65 лет, а также страдающим хроническими заболеваниями и беременным с призывом не выходить из дома без крайней необходимости, то есть фактически возобновить "режим самоизоляции", подобный тому, что был весной. Собянин пообещал, что пенсионеров не будут штрафовать за выход из дома. Кроме того, сотрудникам крупных предприятий рекомендовано работать удалённо. В Москве также действует масочный режим в магазинах и общественном транспорте.
- Власти России обсуждают возможность возобновления карантинных ограничений в связи с ростом числа заболевших коронавирусной инфекцией, пишут "Открытые медиа". Карантин возобновят в случае наиболее неблагоприятного развития событий, если число новых случаев инфекции за сутки превысит 10 тысяч и при этом новых заболевших за сутки будет значительно больше, чем выздоровевших.
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