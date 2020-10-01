Председателем Мосгорсуда стал военный судья из Ростова-на-Дону

Председателем Мосгорсуда стал Михаил Птицын. Соответствующий указ подписал президент России. Документ вступит в силу 24 октября, на следующий день после истечения полномочий нынешнего председателя Ольги Егоровой.

Егорова занимала должность 20 лет. В апреле, за полгода до завершения её полномочий, был объявлен конкурс на должность председателя. Егорова не стала подаваться на участие в конкурсе. Птицын стал единственным претендентом. В сентябре Егорова подала в отставку.

Птицыну 57 лет. Он выпускник Горьковского высшего зенитно-ракетного училища противовоздушной обороны, слушатель военно-юридического факультета Военного института Минобороны в Москве, в 1992 году начал работать в системе военных судов. Последние десять лет он возглавлял Северо-Кавказский окружной военный суд, переименованный затем в Южный окружной военный суд.

Этот суд рассматривал многие резонансные дела, решения в которых оценивались внешними наблюдателями как политические. В 2015 году суд приговорил к 20 и 10 годам лишения свободы крымских активистов Олега Сенцова и Александра Кольченко. В 2019 году – к шести годам колонии украинца Павла Гриба. В том же году – ряд крымскотатарских активистов к длительным срокам.