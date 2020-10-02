Human Rights Watch раскритиковала внедрение системы распознавания лиц

Правозащитники из Human Rights Watch повергли критике планы России расширить использования системы распознавания лиц c помощью камер видеонаблюдения.

Международная группа подчеркивает, что этот проект несёт потенциальную угрозу принципу конфиденциальности и невмешательства в частную жизнь и поэтому вызывает "серьёзную обеспокоенность". "История нарушений прав человека в России означает, что власти страны должны быть готовы ответить на непростые вопросы и доказать, что они не подрывают права человека под видом защиты общественной безопасности", - заявил в пятницу директор Human Rights Watch по странам Европы и Центральной Азии Хью Уильямсон.

Газета "Коммерсантъ" на прошлой неделе написала, что камеры видеонаблюдения с программой распознавания лиц хотят установить в общественных местах и на входе в многоквартирные дома в 10 крупных городах. Отмечается, что систему, как и в Москве, будут использовать для поиска нарушающих карантин, а также для розыска преступников, чьи фото есть в базе данных министерства внутренних дел.

Пилотные проекты запустил партнёр департамента информационных технологий российской столицы NtechLab. Российский фонд прямых инвестиций при участии соинвесторов с Ближнего Востока вложил в эту компанию более миллиарда рублей. Технология распознавания лиц, созданная NtechLab, использовалась для поиска по фотографиям участников протестных акций.

Как утверждала в августе общественная организация "Роскомсвобода", анализ черного рынка персональных данных москвичей показал, что полицейские, у которых есть доступ к системе распознавания лиц, продают информацию на специальных форумах в интернете – в частности, коллекторам и частным детективам.

Помимо Human Rights Watch предполагаемое расширение в России данных технологий критиковала также Amnesty International. Организация, среди прочего, отмечала, что "при полном отсутствии прозрачности и подконтрольности при использовании таких систем они могут вывести преследования за мирный протест на совершенно новый уровень".