Против неравенства. Николай Кавказский – о доходах и налогах

В июне этого непростого года Владимир Путин предложил стране перейти на некое подобие прогрессивного налога. В результате с 1 января 2021 года должна быть повышена ставка налога на доходы физических лиц для тех, чей месячный доход превышает 416 тысяч рублей. Это популизм чистой воды, но породивший обсуждение вопросов о прогрессивной шкале налогообложения и необходимости её вводить.

В мире применяются две шкалы налогообложения, плоская и прогрессивная. В первом случае налоговая ставка устанавливается в едином проценте к доходу, во втором с ростом дохода процентная ставка увеличивается. В России плоская шкала налогообложения была установлена в 2001 году, как объяснялось, для того чтобы увеличить собираемость налогов. Однако с того момента прошло уже почти 20 лет.

Несправедливо, когда 3% граждан страны владеют 89% всех финансовых активов

Социал-демократическая фракция партии "Яблоко" провела дискуссию о том, нужны ли в программе партии требования перехода на прогрессивное налогообложение. Сопредседатель Союза потребителей России Анатолий Голов, профессор РГГУ Галина Михалева, сопредседатель Центрального совета профсоюза "Университетская солидарность" Павел Кудюкин и доктор экономических наук, профессор ВШЭ Игорь Николаев в рамках дискуссии поддержали введение в России прогрессивного налога. Координатор политического комитета "Яблока" Борис Мисник (экс-председатель Горно-металлургического профсоюза России) занял более нейтральную позицию в вопросе, предложив продолжить внутрипартийную дискуссию на эту тему.

Я также, будучи человеком левых взглядов, поддерживаю прогрессивную шкалу подоходного налога, так как считаю её более справедливой: богатые люди должны платить государству больше. Несправедливо, когда 3% граждан страны владеют 89% всех финансовых активов, 92% всех срочных вкладов и 89% всех наличных сбережений (данные на 2018 год от аналитиков Высшей школы экономики и Института исследований и экспертизы Внешэкономбанка). Так вот одной из мер по преодолению такого неравенства может стать прогрессивный налог. Другими подобными мерами можно признать увеличение пособия по безработице, значительное увеличение средней пенсии.

К началу XX века подоходный налог по прогрессивной шкале стали вводить во многих европейских странах, в США его ввели в 1913 году. Сегодня он собирается в таких развитых странах, как Швеция, Германия, США, Великобритания, Канада. В современном мире выбор в пользу прогрессивного налога в большой степени основан на понятии дискреционного дохода, то есть дохода, который остается после оплаты налогов и затрат на удовлетворение первейших потребностей. Именно такой доход определяет настоящую платёжеспособность лица.

Очевидно, что с ростом доходов уменьшается доля первоочередных затрат (оплата налогов и ЖКХ, покупка продуктов питания, одежды, других товаров первой необходимости, транспортных расходов и т. п.) и возрастает доля дискреционного дохода. В защиту прогрессивного налогообложения высказывался Адам Смит в своём фундаментальном труде 1776 года "Исследование о природе и причинах богатства народов". А британский либеральный экономист XIX века Джон Стюарт Милль указывал, что косвенные налоги (налоги на товары и услуги, акцизы, пошлины) особенно тяжко переносятся бедными и средним классом, поэтому справедливой будет прогрессивная система налогов на доходы, которая будет компенсировать эту регрессивность косвенных налогов.

Социалист Павел Кудюкин считает, что в первую очередь прогрессивная шкала налогообложения должна быть направлена не на увеличение доходов государства, а на сглаживание неравенства. В комплексе с этим я считаю, что следует увеличить обязательную долю подоходного налога, направляемую в муниципальные бюджеты. Обсуждение необходимого вида прогрессивного налога можно отдать на откуп экономистам, но, на мой взгляд, среди прочего должен быть введён необлагаемый налогом доход, равный достойному прожиточному минимуму. А для развития общественных организаций и гражданского общества можно сделать опцию, при которой гражданин имеет возможность фиксированную часть уплачиваемого налога направлять в качестве пожертвования в те общественные организации, которым он симпатизирует. Вкупе с распределением большей части налогов в бюджет органов местного самоуправления это обеспечит большую вовлеченность граждан в политическую и общественную жизнь.

Николай Кавказский – московский политик, социал-демократ, член партии "Яблоко"

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