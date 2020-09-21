Жадность и бедность. Власти заговорили о повышении налогов

Какой удар нанесет российское правительство по бюджетам курильщиков и как можно сэкономить на сигаретах, к чему приведет повышение налога на добычу полезных ископаемых и почему "налоги на богатых" рано или поздно коснутся всех. Об этом в новом выпуске программы "Деньги на Свободе" с экономическим публицистом Максимом Блантом.

Министерство финансов России приступило к формированию бюджета на ближайшие три года. Доходов ожидаемо будет меньше, чем в финансовом ведомстве прогнозировали до пандемии коронавируса. Так что министерство предложило так называемую программу мобилизации доходов, которая за три года должна принести в казну дополнительно триллион 800 миллиардов рублей. Чтобы сразу расставить точки над "i", следует сказать, что под "мобилизацией доходов" чиновники подразумевают банальное повышение налогов и сборов.

Полная видеоверсия программы:

Решение смелое, на грани безрассудного. Повышать налоги в разгар кризиса не приходило в голову еще ни одному правительству – ни в России, ни за ее пределами. При этом назвать грядущее повышение налогов и сборов вынужденной мерой язык не поворачивается. Живи я в другой стране, наверно изрядно повеселился бы трансформациям, которые происходили с министром финансов Антоном Силуановым за последние полгода. Вот, например, что он заявил министр 19 апреля в программе "Москва. Кремль. Путин":

– С учетом всех трат текущего года на конец года мы ожидаем около 7 триллионов рублей в Фонде национального благосостояния. Если смотреть на цены на нефть, как сегодня, до 2024 года этот ресурс будет достаточен, – сказал тогда он.

При этом, напомню, что 19 апреля, в день, когда эти слова прозвучали, нефть стоила 28 долларов за баррель. То есть даже не при нынешних 40 с лишним, а при 28 резервов правительству хватило бы не на один год.

Еще раньше, 9 марта, когда нефть стоила 31 доллар за баррель, Минфин опубликовал на своем сайте официальное сообщение, в котором, в частности, говорилось:

Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть

"В случае сохранения устойчиво низких цен гарантией исполнения всех обязательств государства и сохранения макроэкономической и финансовой стабильности является наличие достаточного объема ликвидных активов в ФНБ. По состоянию на 1 марта 2020 года объем ликвидных средств ФНБ и средств на счете по учету дополнительных нефтегазовых доходов составил более 10,1 трлн рублей (150,1 млрд долларов США) или 9,2% ВВП. Указанных средств достаточно для покрытия выпадающих доходов от падения цен на нефть до 25-30 долларов США за баррель (цены 2017 года) на протяжении 6-10 лет".

Во всех этих заявлениях явственно сквозила тень самодовольства. Не зря правительство все последние годы верстало бездефицитный бюджет, исходя из 40 долларов за баррель в ценах 2017 года. Не зря откладывало все нефтяные сверхдоходы в "кубышку". Жертвуя при этом и экономическим ростом, и реальными располагаемыми доходами населения, загоняя людей в долговую кабалу перед банками. И повышение НДС и пенсионного возраста были не зря – страна готовилась к кризису. И вот он грянул. А государству и думать не нужно, что дальше делать. Резервы есть, и их хватит для того, чтобы пережить 25-30 долларов за баррель в течение 6-10 лет. Ну а следуя этой логике, при нынешних-то 42-43 долларах, вообще можно расслабиться.

Силуанов перестал по поводу и без повода вспоминать про резервы

Летом, правда, концепция изменилась. Нефть доросла до границы, выше которой Фонд национального благосостояния должен не тратиться, а пополняться. И Силуанов перестал по поводу и без повода вспоминать про резервы. Минфин решил придержать "кубышку" и покрыть выпадающие доходы, а заодно профинансировать выросшие расходы, за счет размещения долговых бумаг. И вот уже 13 августа министр финансов публично рассуждал о том, какой низкий у России уровень госдолга:

– Сокращение доходов бюджета в связи с карантинными ограничениями и снижением цен на нефть и необходимость финансировать программы поддержки граждан и бизнеса потребовали некоторого увеличения государственного долга России. Однако размер госдолга сохраняется на безопасном уровне, ниже 20% ВВП, и остается одним из самых низких в мире, – заявил Антон Силуанов.

Каких еще экономических кошмаров и ужасов ждут в правительстве, придерживая резервы?

Однако, как показала практика, это легко сказать: "займем сколько нужно – можем себе это позволить". В дело вмешалась политика, рубль упал, и в долг российскому государству дают через раз. Про Фонд национального благосостояния, который в рублевом выражении с мартовских 10 триллионов вырос до 13 с лишним триллионов рублей, Антон Силуанов уже не вспоминает. И это, откровенно говоря, сильно нервирует. Невольно возникает вопрос: каких еще экономических кошмаров и ужасов ждут в правительстве, придерживая резервы на еще более "черный" день? И, конечно, теряешься в догадках, что именно этот "самый черный день" может спровоцировать. "Вежливые люди" в Минске, очередное политическое покушение, еще что-то, о чем мы пока не знаем?

Так или иначе, министр финансов теперь убеждает почтенную публику в том, что изъятие дополнительных 600 миллиардов в год никому особого вреда не нанесет – отбирать правительство собирается не последнее.

Если говорить о бизнесе, то раскошелиться придется добывающим отраслям. Причем, не только нефтяникам, для которых будет отменен ряд льгот при добыче на выработанных месторождениях и изменен порядок исчисления налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, но и для горно-металлургического сектора, а также производителей минеральных удобрений. Последним двум категориям просто и незамысловато повысят налог на добычу полезных ископаемых. Причем сразу в три с половиной раза. Вот что об этом думает экономист Сергей Хестанов:

Главы нефтяных компаний во главе с президентом "Роснефти" Игорем Сечиным, который регулярно пишет Владимиру Путину письма, содержание которых неизменно попадает в прессу, направили президенту России на этот раз коллективное послание. Они предупредили, что реализация предложений Минфина только в отношении увеличения налоговой нагрузки на нефтяную отрасль приведут в ближайшие 10 лет к снижению добычи нефти на 600 миллионов тонн, падению доходов бюджета на 4,5 триллиона рублей и потере 35 тысяч рабочих мест.

Правительство решило оставить Игорю Сечину "вишенку на торте"

Писать они, конечно, могут что угодно. Проект Минфина уже одобрен правительством и направлен в Госдуму в виде законопроекта. Правительство, правда, решило оставить Игорю Сечину "вишенку на торте", пересмотрев порядок предоставления льгот арктическому проекту "Роснефти" – "Восток ойл". Видимо в надежде на то, что это поумерит пыл эпистолярных посланий Игоря Ивановича Владимиру Владимировичу.

Правительство в этом году потратилось на поддержку не только бизнеса, но и населения. Так что оплачивать "банкет" должен не только бизнес. Видимо именно этой логикой руководствовался Минфин, когда писал проект бюджета на следующие три года, уже одобренный правительством. Платить придется не всем, как не все поголовно получали и помощь от государства. Но одна из мер ударит по кошелькам огромного числа россиян. Речь о курильщиках. По данным Росстата, каждый день курит 22,5 процента населения страны. Их правительство обложит дополнительной данью.

Сильнее всего эта мера ударит по самым малообеспеченным курильщикам – тем, кто пытается экономить

Акциз на сигареты и другие табачные изделия, включая электронные сигареты, со следующего года вырастет сразу на 20 процентов. По оценке производителей, это приведет к подорожанию пачки сигарет на 20 рублей. Любой пачки. И это означает, что сильнее всего эта мера ударит по самым малообеспеченным курильщикам – тем, кто пытается экономить и курит самые дешевые сигареты. Ведь чем дешевле сигареты, тем выше в них доля акциза. Соответственно пострадают и семейные бюджеты, причем чем они скромнее, тем и сильнее пострадают.

Думать, что резкое подорожание сигарет заставит малообеспеченных граждан курить меньше, а то и вовсе отказаться от этой вредной привычки, может только некурящий. Как курильщик с 32-летним стажем, я твердо знаю: большая часть из тех, кто подсел на никотин, бросить не сможет. В правительстве это прекрасно понимают, и акцизы повышают не из заботы о здоровье нации, а для того, чтобы выдоить побольше из самой, пожалуй, дискриминируемой сегодня части общества. Минфин, после резкого повышения акциза, надеется получать с курильщиков, к которым относится и ваш покорный слуга, дополнительно по 100 миллиардов рублей в год.

Вот только планы эти могут оказаться несбыточными. Производители в один голос предупреждают, что после очередного подорожания ускорится переход на контрабандные и контрафактные сигареты. Стоят такие сигареты в 2-3 раза дешевле, особенно если брать мелким оптом. Найти их не проблема, ни в Москве, ни в регионах. Так что для многих курильщиков резкое повышение акциза действительно может стать последней каплей, которая переполнит чашу терпения и заставит перейти на более дешевую альтернативу. В результате вместо повышения сборов Минфин может столкнуться с резким падением дохода.

В рамках программы мобилизации доходов будет проведено и повышение подоходного налога для тех, кто получает "грязными" больше 5 миллионов рублей в год или 416 тысяч в месяц. Об этом Владимир Путин объявил еще в конце июня в ходе одного из своих "коронавирусных" обращений к россиянам:

Тут впору прослезиться от гордости за родное государство. Которое собирается изымать у богатых явно не последние 60 миллиардов в год и тратить их не на оружие, не на содержание чиновников или поддержку еще более богатых в виде каких-нибудь льгот на освоение Арктики, а на больных детей. Но лично мне пустить скупую мужскую слезу что-то мешает.

Минздрав в ближайшие три года недополучит в рамках госпрограммы "14 высокозатратных нозологий" 19,5 миллиарда рублей

Возможно, опубликованная РБК 18 сентября новость о том, что со следующего года правительство сокращает бюджет на покупку лекарств для лечения редких или, как их еще называют, орфанных заболеваний. Ссылается РБК на пояснительную записку к проекту бюджета на предстоящую "трехлетку", которая попала в распоряжение редакции. Так вот, Минздрав в ближайшие три года недополучит в рамках госпрограммы "14 высокозатратных нозологий" 19,5 миллиарда рублей. Минздрав обеспечивает по этой программе пациентов с гемофилией, муковисцидозом, рассеянным склерозом и другими заболеваниями, которые не поддаются полному излечению. Не только детей, на которых целевым образом должны пойти дополнительные доходы бюджета от повышения подоходного налога на большие зарплаты, но и взрослых. Которым, судя по корректировке бюджета, получать лекарства будет, мягко говоря, затруднительно.

Но вернемся к социальной справедливости. Министр финансов Антон Силуанов, комментируя предложенное Путиным повышение налога, заявил на прошлой неделе, что коснется это всего 1 процента населения. И тут министр финансов практически не соврал. Действительно, в следующем году, если смотреть на него из нынешних экономических реалий, 416 тысяч рублей в месяц будет получать не так много россиян. Вот только повышают подоходный налог с годового дохода, превышающего 5 миллионов рублей не на год и даже не на три. И опыт последних 30-ти лет доказывает: предсказать, во что превратятся эти 5 миллионов лет через 5, невозможно.

Само по себе повышение налогов во время кризиса замедлит восстановление экономики

Не исключено, что это будет прожиточным минимумом или половиной прожиточного минимума. Если вспоминать относительно недавнее прошлое, 5 миллионов конца 1997 года – это нынешние 5000 рублей. Так что вполне вероятно, что нынешний 1 процент тех, кто будет платить подоходный налог по повышенной ставке, рано или поздно превратится в 99 процентов. Избежать этого было бы легко, привязав повышенную ставку не к конкретной сумме, а к величине прожиточного минимума или минимального размера оплаты труда. Получаешь больше 10 или 20 МРОТ – плати больше. Но Минфину это не нужно.

Резюмируя всю историю с мобилизацией доходов, можно сказать, что сам подход к ситуации ничего, кроме изумления, не вызывает. Я уже молчу о том, что само по себе повышение налогов во время кризиса замедлит восстановление экономики и не лучшим образом скажется, в том числе, и на налоговых сборах. Но есть еще одно обстоятельство. Все последние годы существующая налоговая система обеспечивала профицитный бюджет. В этом году из-за кризиса доходы резко сократились, а расходы выросли. Но это временное явление. Никто, включая заядлых алармистов, не отрицает того, что экономика начинает восстанавливаться. Официальные же прогнозы (и от ЦБ, и от Минэкономразвития) предусматривают возврат к уровню прошлого, докризисного года, не позднее, чем через год-полтора.