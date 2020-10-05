Дело одиноких отцов. Андрей Мальгин – о спорной практике

На прошлой неделе агентство ТАСС, а следом за ним и другие российские средства массовой информации распространили такую новость: Следственный комитет РФ, расследуя нарушения законности в компаниях, специализирующихся на суррогатном материнстве, принял решение сосредоточиться на случаях рождения детей от одиноких отцов. По мнению следователей, мужчины, решившие завести себе ребенка, предварительно не женившись, – непременно гомосексуалисты и детей они заводят из каких-то низменных побуждений.

Источником новости стал адвокат Игорь Трунов, лично занимающийся сразу несколькими подобными делами. Трунов заявил, что есть одинокие отцы, которые уже арестованы, а многие ударились в бега вместе со своими детьми. По сообщению Трунова, "СК стал вызывать одиноких отцов на допрос, выяснять, с кем они заключали договора, и предупреждать их, что органы опеки и попечительства будут забирать и перенаправлять детей в детдом, пока идет следствие".

Журналисты с большим энтузиазмом подхватили тему. Ведь среди "одиноких отцов" нетрадиционной ориентации нетрудно узнать некоторых известных деятелей эстрады, театра и телевидения. И это, конечно, не могло не заинтересовать широкую публику, обожающую солёные новости о знаменитостях. Некоторые журналисты пошли дальше и разыскали (наверное, с помощью того же Трунова) пострадавших, хотя и не из числа селебрити. Оказывается, в России на сегодняшний день более 200 одиноких мужчин стали единственным родителем своему ребенку, рожденному суррогатной матерью. В свидетельстве о рождении этих детей в графе "мать" стоит прочерк. Журналисты не только назвали фамилии уже допрошенных, но и взяли интервью у отцов, которые были вынуждены срочно покинуть страну вместе с детьми после первых же встреч со следователями.

Развернулась дискуссия: действительно ли российское законодательство, разрешая использование суррогатного материнства заказчиками-женщинами, запрещает его для заказчиков-мужчин. Дискуссия зашла в тупик: законы и инструкции оказались столь двусмысленны и туманны, что давали широкое поле для трактовки. ТАСС разъясняет: "По нашему закону, для проведения ЭКО действительно указана только семейная пара и одинокая женщина, а одиноких мужчин нет. Также указано, что это способ медицинской помощи, лечение бесплодия, поэтому одинокий здоровый мужчина в России не может пользоваться этой системой, так как его не от чего лечить".

Странное утверждение, так как мужское бесплодие распространено в той же степени, что и женское. Но понятно, что имелось в виду. Одинокие отцы, ставшие обвиняемыми по делу, не бесплодны. В Италии, где я живу, суррогатное материнство относится к числу запрещенных медицинских практик. Как, впрочем, и в большинстве стран Европы. Все участники процедуры сядут в тюрьму на срок от трех месяцев до двух лет с уплатой штрафа до миллиона евро. Причём даже если вы это сделали за границей, то по возвращении на родину вас всё равно ждёт наказание. Конституционный суд Италии несколько раз возвращался к изучению этой жесткой меры и каждый раз приходил к выводу, что она оправдана. Поэтому бесплодные пары здесь идут по пути усыновления: итальянцы усыновляют больше всех в Европе. Детей себе они находят по всему миру, а Россия для них по статистике на первом месте.

Не отрывайте детей от их отцов и не бросайте их в детдома

Я лично не готов обсуждать, насколько допустимо с этической точки зрения ЭКО, и в юридические дебри углубляться тоже не могу, не хватает знаний. Но меня удивляет, что в этих дискуссиях упускается очень важный момент: а что делать с детьми, которые уже появились на свет таким образом? Российские следственные органы объявили: их отдадут в детские дома и дома ребенка. Причем ещё на этапе следствия, то есть даже до рассмотрения дела судом. Естественно, они там и останутся, если их отцы будут осуждены по статье 127.1 "Торговля людьми" (именно эту тяжелую статью пытается инкриминировать "одиноким отцам" следствие). То есть у отцов (а они действительно отцы: и биологически, и юридически, так как их отцовство подтверждено свидетельствами о рождении) государство планирует отнять детей. Как такую травму переживут сами дети, домашние и наверняка любимые?

Это за скобками развернувшейся дискуссии. И это живо напомнило мне декабрь 2012 года, когда Госдума приняла так называемый "закон Димы Яковлева", иначе именуемый "законом подлецов". Тогда никто не скрывал (и это прямо записано в решении Госдумы), что закон, запрещающий усыновление российских сирот в США, – это реакция на принятый там "список Магнитского", направленный против коррупционеров в силовых российских структурах. Пытаясь наказать неких условных "американцев", российские власти жестоко наказали сотни ни в чём не повинных российских сирот, часть из которых были неизлечимо больны. Дети, многие из которых уже познакомились со своими американскими родителями и хвастались перед сверстниками фотографиями своего будущего дома, своих счастливо обретенных родителей, бабушек и дедушек, – эти дети были лишены будущего, у них из рук был вырван тот счастливый билетик, который, как им казалось, они вытащили. Нечего и говорить, какая это была травма для каждого из них. О них кто-нибудь подумал из тех, кто голосовал за этот закон в Думе, а затем в Совете Федерации?

Это была ужасная, демонстративная жестокость. Но она ничуть не противоречила традициям нашего бесчеловечного общества и нашей бесчеловечной власти. Дети и для советской власти считались чем-то неодушевленным, неким материалом, из которого предстоит слепить грядущего идеального раба. Их надлежало стричь, как стригут газоны. Воспевался "подвиг" Павлика Морозова, отправившего своих родителей на расстрел, приводились в пример пионеры-герои, жизни которых отправились в топку служения Родине и идеям коммунизма. Высмеивался Достоевский с его "слезой ребенка". А что изменилось после падения СССР? О чем думали люди, ради уничтожения террористов отдававшие приказ стрелять по школе в Беслане, набитой детьми, запускавшие газ в театральном центре на Дубровке в зрительный зал, где находились дети, пришедшие на семейный спектакль?

Если вы хотите запретить суррогатное материнство – запретите. Издайте ясный и понятный всем закон. И с этого дня следите за его выполнением. Но не трогайте уже рожденных детей и их родителей. Не отрывайте детей от их отцов и не бросайте их в детдома. И не отправляйте на нары отцов только за то, что они решили стать отцами.

Андрей Мальгин – журналист и блогер, живёт в Италии

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