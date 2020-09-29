Великобритания и Канада ввели санкции против Лукашенко

Власти Великобритании и Канады объявили во вторник о введении санкций против Александра Лукашенко, его сына Виктора и еще ряда высокопоставленных белорусских чиновников.

Ограничительные меры предполагают запрет на въезд и "заморозку" финансовых счетов внесённых в санкционный список лиц.

Подчёркивается, что решение стало ответом на фальсификацию правительством Беларуси результатов президентских выборов 9 августа, а также на насилие в отношении участников мирных протестов.

Кроме Лукашенко и его сына под санкции попали глава администрации президента Игорь Сергеенко, глава МВД Юрий Караев, его заместители Александр Барсуков и Юрий Назаренко, заместитель командующего внутренними войсками МВД Хазалбек Атабеков и командир минского ОМОНа Дмитрий Балаба, отмечает РБК.

Свыше 12 тысяч человек были задержаны на массовых протестах в Беларуси после того, как ЦИК страны объявил Лукашенко, который баллотировался на шестой срок подряд, победителем президентских выборов. Участники протестов называют его победу нечестной, а избранным главой государства считают бывшего кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую. Она под давлением властей, как и ряд других оппозиционных лидеров и активистов, была вынуждена покинуть Беларусь и сейчас находится в Литве. Сам Лукашенко обвинения в фальсификациях отрицает.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил Reuters, что Александр Лукашенко должен понести ответственность за нарушения прав человека и подтасовку итогов голосования. "Мы не можем просто иметь ситуацию, при которой, к примеру, Александр Лукашенко и, будем откровенны, Владимир Путин считают, что нарушения прав человека и фальсификации останутся без ответа", - подчеркнул Рааб.

Россия до сих пор высказывала поддержку правительству Лукашенко и не раз заявляла о недопустимости вмешательства в дела Беларуси. О реакции Москвы и Минска на зяавление Рааба пока не говорится.

Министр иностранных дел Канады Франсуа-Филипп Шампань сказал по поводу санкций против Лукашенко и его окружения, что "Канада не намерена молча наблюдать за тем, как правительство Беларуси систематически наступает на права человека и не демонстрирует стремления к диалогу и выработке совместного решения с оппозицией".