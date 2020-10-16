Лицом к событию. Введение единомыслия в России

Чем гражданам России грозят новые конституционные законы, которые Госдума принимает после правки Конституции. В эфире юрист Борис Надеждин, политолог Сергей Цыпляев, секретарь ЦК КПРФ, политолог Сергей Обухов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст: https://www.svoboda.org/a/30900977.html