Введение единомыслия в России

Чем гражданам России грозят новые конституционные законы, которые Госдума принимает после правки Конституции. Как меняются о законы о Конституционном Суде, Госсовете, правительстве, прокуратуре? Получила ли Госдума реальные права по контролю над исполнительной властью? Где разрекламированные социальные законы, например, об индексации пенсий? Почему повышение налогов и сборов во время кризиса не вызывает сопротивления большинства депутатов?

В эфире юрист Борис Надеждин, политолог Сергей Цыпляев, секретарь ЦК КПРФ, политолог Сергей Обухов .

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы "Лицом к событию" 19 октября в 19-05