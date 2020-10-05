В Госдуме задумались о переносе выборов на весну 2021 года

6 октября лидеры фракций Госдумы России собираются обсудить на встрече с президентом Владимиром Путиным возможность переноса выборов в Думу в 2021 году, сообщают "Открытые медиа" со ссылкой на трёх собеседников в думских партиях. Впервые о возможном переносе дня голосования в Госдуму заговорили в ходе обсуждения поправок к Конституции в июне.

В Кремле по-прежнему прорабатывают вариант досрочного голосования весной. В качестве возможной даты трехдневных выборов обсуждают 9–11 апреля, сказал собеседник издания, близкий к администрации президента. Вице-спикер Госдумы от ЛДПР, сын Владимира Жириновского Игорь Лебедев рассказал, что партия готова на встрече с Путиным или поддержать тему досрочных выборов, или инициировать такое обсуждение. По его словам, в ЛДПР считают апрель самым подходящим временем для голосования. Собеседник в "Справедливой России" неофициально подтвердил, что лидеры думских фракций могут сами поднять тему досрочных выборов на встрече с президентом. В то же время замглавы фракции "Справедливой России" Олег Шеин сказал, что в партии не обсуждали перенос выборов на весну.

Представители КПРФ и "Единой России" эту информацию не комментировали. Лидер коммунистов Геннадий Зюганов допускал в сентябре, что в случае, если единый день голосования перенесут на весну, то весной же можно будет проводить и выборы в Госдуму. Секретарь генсовета "Единой России" Андрей Турчак в марте поддерживал проведение досрочных выборов в парламент.