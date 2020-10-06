В Армении заявили об "относительно спокойной ночи" в Нагорном Карабахе

Минобороны Армении назвало относительно спокойной минувшую ночь на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"После многочисленных призывов мирового сообщества немедленно прекратить боевые действия ночь на границе прошла относительно спокойно. В случае дальнейшей эскалации всю ответственность будет нести военно-политическое руководство Азербайджана", - написала в Фейсбуке пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Шушан Степанян.

Власти Азербайджана, в свою очередь, заявили, что общее число погибших с 27 сентября в результате обстрелов со стороны Вооруженных сил Армении увеличилось до 27. "По состоянию на 6 октября погибли 25 мирных жителя. Ранен 141 человек", - отметили в Генпрокуратуре Азербайджана. В Баку подчёркивают, что армянские силы вели обстрелы из тяжёлой артиллерии по густонаселённым пунктам Азербайджана. Полностью непригодны сейчас более 370 жилых домов и свыше 60 гражданских объектов, утверждают в ведомстве.

5 октября министры иностранных дел России, Франции и США – стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию нагорно-карабахского конфликта –повторно призвали к немедленному прекращению огня в зоне противостояния. Главы внешнеполитических ведомств назвали эскалацию конфликта "неприемлемой угрозой" стабильности в регионе. Ранее с подобным обращением выступили главы трёх государств-сопредседателей группы.

В понедельник администрация Нагорного Карабаха заявила, что столица самопровозглашенной республики, Степанакерт, четвёртый день подряд подвергалась обстрелу из тяжёлой артиллерии, одновременно были бои на нескольких участках вдоль линии фронта.

Министерство обороны Азербайджана накануне утверждало, что армянские силы второй день подряд вели огонь по второму по величине азербайджанскому городу Гянджа. Ведомство отмечало, что обстрел вёлся со стороны Тавушской области Армении.

Ситуация в Нагорном Карабахе резко обострилась утром 27 сентября. В регионе начались активные боевые действия. В Армении и Азербайджане было введено военное положение. Обе стороны сообщают о жертвах и раненых и обвиняют друг друга в эскалации напряженности.

Конфликт между Азербайджаном и Арменией из-за Нагорного Карабаха продолжается с последних лет существования Советского Союза. Регион, населённый преимущественно армянами, в 1991 году объявил о независимости от Азербайджана, но ни одна из стран мира этот шаг не признала. Война, завершившаяся непрочным перемирием в 1994 году, оставила около 30 тысяч человек убитыми, еще сотни тысяч – стали беженцами.