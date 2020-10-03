Нагорный Карабах в огне. Путин пропускает удары от Анкары и Алексея Навального. Как бывшая уборщица зачистила мэрию. Костромская область зажигает! Инаугурация без "Единой России". Коронавирус не победить, но как с ним жить? Российская статистика легкого поведения.

Обсуждаем эти темы с востоковедом и экономическим аналитиком Михаилом Крутихиным, с драматургом и сценаристом Рустамом Ибрагимбековым, с телеведущей и актрисой Сати Спиваковой, с политологом Александром Кыневым и демографом Алексеем Ракшой.

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