Суд ЕС назвал незаконными поправки о работе иностранных вузов в Венгрии

Высший суд ЕС, Европейский суд справедливости, назвал незаконными одобренные властями Венгрии поправки, которые затруднили работу в стране университета, основанного миллиардером и филантропом Джорджем Соросом.

По закону, принятому в 2017 году, университеты, основанные при иностранном участии, более не могут функционировать в Венгрии, если они не организуют параллельный учебный процесс на территории своих государств. Суд в Люксембурге назвал это требование несовместимым с законодательством Евросоюза.

Центрально-Европейский университет был вынужден перенести значительную часть своей деятельности в Вену в 2018 году – после длительной тяжбы между правительством премьера Виктора Орбана и Соросом – пережившим Холокост уроженцем Венгрии, который известен поддержкой ряда образовательных и гражданских инициатив.

Орбан обвиняет основанные Соросом неправительственные организации в политическом вмешательстве. Финансист, в свою очередь, заявляет о попытках официального Будапешта с помощью "искажений и лжи" создать мнимого внешнего врага, чтобы "запутать венгров".

В 1989 году Виктор Орбан сам финансировал своё обучение в Оксфорде за счёт стипендии, предложенной Джорджем Соросом.

Виктор Орбан, возглавляющий правую партию евроскептиков "Фидес", за десять лет руководства правительством Венгрии, сконцентрировал в своих руках беспрецедентно большие полномочия, отмечало агентство "Рейтер". Орбан неоднократно выступал против решений исполнительных органов ЕС, а также против отдельных государств-членов ЕС, критикующих Будапешт за отступление от демократических норм.