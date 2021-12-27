Лицом к событию. Кремль и эмигранты: приручить или прикончить

«Политические эмигранты и Кремль: соотечественники, агенты и враги режима». О способах, которыми Кремль работает с эмиграцией: о кнутах и о пряниках. В эфире журналисты Андрей Солдатов и Ирина Бороган, авторы книги, вышедшей на русском языке, а также консультант этой книги, историк Никита Петров.
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