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Компания Пригожина требует через суд расторгнуть брак Любови Соболь

Бизнесмен Евгений Пригожин 

Компания "Московский школьник", бенефициаром которой является петербургский бизнесмен и "повар Путина" Евгений Пригожин, подала иск в Симоновский районный суд Москвы с требованием расторгнуть брак между юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь и её мужем, антропологом Сергеем Моховым.

В пресс-службе суда не смогли уточнить, в связи с чем подан иск. Также не сообщается, на основании чего выдвинуто требование.

За последние два года компании, связанные с Евгением Пригожиным, неоднократно подавали иски портив Фонда борьбы с коррупцией, его главы Алексея Навального и юриста фонда Любови Соболь. В ФБК считают это местью за расследования деятельности Пригожина — в частности, фонд обвинил бизнес-структуру "повара Путина" в поставках некачественной еды в московские детские сады и школы и вызванной этим вспышке дизентерии среди детей и подростков.

Несмотря на то, что один из судов признал компанию Пригожина виновной и частично удовлетворил денежные требования родителей пострадавших, в октябре 2019 года Арбитражный суд Москвы взыскал с Навального, Соболь и Фонда борьбы с коррупцией по 29 миллионов 200 тысяч рублей. Арбитражный суд постановил, что они опубликовали сведения, порочащие компанию "Московский школьник", в результате чего с ней расторг контракт один из клиентов. После этого были арестованы банковские счета ФБК, Навального и Соболь.

Позже Пригожин выкупил судебный долг у своей компании, чтобы оппозиционеры были должны ему лично. Бизнесмен объяснил это желанием собственноручно "раздеть и разуть" Навального и его соратников.

В ноябре 2016 года муж Любови Соболь Сергей Мохов подвергся нападению возле своего дома — неизвестный воткнул ему в ногу шприц с неустановленной жидкостью, в результате чего Мохов потерял сознание. Соболь считает организатором нападения Евгения Пригожина. В 2018 году "Новая газета" подтвердила, что напавший на Мохова был связан со структурами "повара Путина".

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