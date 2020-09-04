Любовь Соболь: "Путин дал отмашку на убийство Навального"

Эксперты специализированной лаборатории Бундесвера обнаружили следы отравляющего вещества из группы "Новичок" в образцах кожи, крови и мочи Алексея Навального, который по-прежнему находится в искусственной коме в берлинской клинике "Шарите". Страны НАТО призвали Россию раскрыть программу работы над "Новичком". Но российские власти отрицают и использование "Новичка", и сам факт отравления Навального. Пресс-секретарь Путина Песков в очередной раз не назвал оппозиционера по имени, а окрестил "берлинским пациентом". Вячеслав Володин назвал заявления об отравлении Навального "спланированной акцией против России" и "попыткой сдержать развитие нашей страны". А главный токсиколог Омской области Александр Сабаев объяснил болезнь Навального проблемами с пищеварением из-за диет.

На вопросы Радио Свобода отвечает соратница Алексея Навального, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь.

– Не все готовы поверить в то, что Алексей Навальный отравлен спецслужбами по заказу Кремля. Вы и ваши коллеги считаете это единственной версией, заслуживающей рассмотрения, или есть и другие: например, что это месть кого-то из фигурантов его расследований?

– То, что Навальный отравлен, заявили врачи скорой помощи, на которой он был доставлен в бессознательном состоянии из самолета. Они сказали об этом Кире Ярмыш, и она об этом написала в твиттере. Сейчас это же подтвердили лаборатории в Германии. Было объявлено пресс-релизом "Шарите", что это именно нервно-паралитический яд из группы "Новичок". Для меня было изначально очевидно, что это отравление, потому что Навальный – человек с недюжинным здоровьем, он не страдал не то что тяжелыми заболеваниями, он и простудой толком не болел никогда. Я его знаю 10 лет, мы работали плечом к плечу, я видела, что он отличался отменным здоровьем.

Путин по падению рейтинга, по соцопросам очевидно осознает, что люди устали именно от него

Что касается версии, кто за этим может стоять, то очевидно, что организаторами (не заказчиками, а именно организаторами) покушения на Навального могли стать три группы людей. Это Кадыров, это Евгений Пригожин, и это ФСБ и ГРУ. Отравление – не почерк Кадырова. В последнее время не было открытого противостояния между Кадыровым и Навальным, поэтому я Кадырова исключаю. Он расправляется с людьми, которых считает своими врагами, иным способом. Что касается Пригожина и спецслужб, то они умеют применять яды. У ФСБ есть долгий опыт применения отравляющих веществ, еще с советского времени. Сейчас, когда объявили, что это именно "Новичок", я думаю, что все-таки спецслужбы являлись организаторами. И спецслужбы, и Евгений Пригожин не могли организовать это отравление без прямого указания Владимира Путина, для меня это очевидно. Я полностью исключаю вероятность того, что организаторами и заказчиками могли быть какие-то депутаты Госдумы, члены правительства или губернаторы, которые были фигурантами расследований Фонда борьбы с коррупцией. Во-первых, это нервно-паралитический яд, химическое оружие. Губернаторы, которые хотят оказать какое-то воздействие на людей, которые им не нравятся, действуют совсем другими методами. Региональным активистам они поджигают машины, стараются возбудить уголовное дело, оказывают физическое воздействие, но это не применение химического оружия. Во-вторых, губернаторы, тем более после ареста Фургала, показывают политическую несамостоятельность. Поэтому я исключаю, что покушение на жизнь общественного деятеля такого уровня мог организовать кто-то из небольших чиновников.

– Но, может быть, Навальный занимался каким-то опасным расследованием и кто-то из тех, кого он пытался разоблачить, решил предотвратить это?

Все понимают, что лицом несправедливой бесправной России является именно Владимир Путин

– Я не связываю это отравление с каким-то конкретным расследованием. Я думаю, здесь повлияли три фактора. Первый – Путин испугался событий в Беларуси. Он проводит параллели, потому что он находится у власти больше 20 лет, Лукашенко более 26 лет, есть накопленная усталость у людей. Я думаю, что Путин по падению рейтинга, по соцопросам осознаёт, что люди устали именно от него. В начале этого года он пытался сделать видимость обновления власти, он поменял генпрокурора Юрия Чайку, фигуранта нашего расследования, он заменил премьер-министра, обновил правительство, выгнал неугодных людям губернаторов, в том числе губернатора Архангельской области, который продвигал строительство мусорного полигона в Шиесе. Пытался сделать вид: давайте мы всё обновим, всех поменяем, а меня оставим. Я думаю, по соцопросам и по падению рейтинга он понял, что это не работает, люди устали именно от него, все понимают, что лицом несправедливой бесправной России является именно Владимир Путин.

И Беларусь напугала Владимира Путина, и проснувшиеся регионы. Традиционно считалось, что протест идет в Москве. Я помню, как в 2011 году, когда проходили массовые акции протеста против нечестных выборов, Сурков, который возглавлял внутреннюю политику, продвигал идею, что это креативный класс, это сытый протест в шубах, они ничего общего с народом не имеют, а народ за Путина. Эту картину, которая их устраивала, они пытались навязать всем, хотя это было очевидно не так: выходили люди разных социальных категорий.

Сейчас же мы видим, что выходят регионы. Выходит массово Хабаровский край, выходят люди разных политических убеждений. Они выходят, и протест носит политический характер, постоянно звучат лозунги "Путина в отставку". Они выходят несмотря на то, что власть игнорирует их требования уже второй месяц. Был серьезный протест по поводу Куштау в Башкортостане, людей пытались разгонять слезоточивым газом, но они вышли и не собирались уходить, поэтому Путину пришлось пойти на попятную. Он лично вынес этот вопрос на федеральный уровень, дал поручение Генпрокуратуре, потому что понял, что это еще один очаг протеста в России. Путин, естественно, боится, что и другие регионы по каким-то другим поводам, которые трудно предугадать, выйдут массово и уже никуда не уйдут.

И третий фактор – это заявления Навального. Последний пост, который он писал перед отравлением, был посвящен "умному голосованию". Он неоднократно говорил, что мы должны выйти на выборы и победить "Единую Россию". А если выборы будут сфальсифицированы, нам ничего не останется делать, только выйти на улицы. Выборы пройдут 11–13 сентября. В прошлом году отравление Навального в спецприемнике было накануне акций 27 июля, в разгар нарастающего протеста из-за недопуска независимых кандидатов. Выборы очевидным образом будут сфальсифицированы в большей или меньшей степени, по-другому путинская система не работает. Я думаю, что Путин боится, что после 13 сентября люди выйдут в регионах, и очаги протестов уже будет невозможно подавить.

Поэтому я думаю, что эти три фактора были спусковым крючком, когда Путин дал отмашку на убийство Навального. Думаю, что начали готовить, когда начались события в Беларуси. Можно только гадать, но мне кажется, что то, что это произошло перед выборами, не случайно.

– Как вы объясняете, что не в первый раз избирается такой дикий способ расправы – опаснейшие яды, вроде радиоактивного полония или "Новичка"? Они это делают специально, чтобы как бы оставить подпись?

Система работает так, что, если нужно устранить неугодного Путину человека, они применяют способ отравления

– Мне трудно влезть в голову Владимира Путина и гэрэушников. Нам, нормальным людям, любое применение химического оружия против мирных граждан кажется чудовищным варварством. Для них же это традиционный способ устранения неугодных им лиц. Мы знаем, что отравляющие вещества применялись неоднократно. Юрий Щекочихин был отравлен в 2003 году. Мы знаем об отравлении Петра Верзилова. Мы знаем две попытки убийства путем отравления Владимира Кара-Мурзы, который на международном уровне активно продвигал принятие санкций в отношении людей, которые причастны к гибели Сергея Магнитского. Видимо, система работает именно так, что, если нужно устранить неугодного Путину человека, они применяют способ отравления. Отравляющие вещества используют разные. В отношении Петра Верзилова использовали атропиноподобные вещества, который в случае с Навальным являются антидотом. Отравляющие вещества разные, но, видимо, они считают, что это лучший способ устранения людей.

– Вашего супруга Сергея Мохова тоже пытались отравить. В этой истории много загадок. Предполагаемый убийца умер при странных обстоятельствах. Официального расследования не было?

– Никакого официального расследования не было. Мы неоднократно подавали заявление на возбуждение уголовного дела, оно до сих пор не возбуждено, хотя с 2016 года прошло уже четыре года. Мы обжалуем невозбуждение уголовного дела в ЕСПЧ, будем добиваться справедливого расследования. Когда мы пытались его провести самостоятельно, нам чинили препятствия. Например, когда мы пытались установить машину, которая следила за моим мужем накануне нападения, нам сказали, что камеры на перекрестках в этот момент не работали. То есть система "Поток", которая фиксирует все номера машин, которые проезжают тот или иной перекресток, дала сбой. О таком техническом сбое впервые слышали адвокаты, впервые слышали даже сотрудники правоохранительных органов, которые мне это озвучивали. Никогда она не давала сбой и именно в нашем случае дала. Организатором и заказчиком этого покушения был Евгений Пригожин, у меня нет в этом никаких сомнений, я это говорю открыто. Я это сразу поняла, потому что в предыдущий год я плотно занималась расследованием коррупционных нарушений именно этого человека и именно его фирм. На ютьюб-канале Алексея Навального мы опубликовали два больших расследования, посвященных огромным коррупционным сговорам на государственных закупках, о том, каким имуществом владеет Пригожин, мы его вывели из тени, и фактически он стал с того времени таким меченым человеком, за которым следует огромное общественное внимание. Поэтому он выждал примерно два месяца и организовал нападение на моего мужа. Эту версию я выдвинула сразу же в день отравления, а через два года появилась публикация "Новой газеты" "Повар любит поострее", которая подтвердила мои опасения, со ссылками на людей, которые в этом нападении участвовали. Как я понимаю, человек начал говорить, опасаясь за свою жизнь, потому что его соисполнитель, который нападал на моего мужа, умер при загадочных обстоятельствах.

– Маргарита Симоньян пишет: "Если бы Навального отравили по приказу российских властей, хрен бы кто его выпустил в Германию". Как ответить на этот аргумент?

Огромное общественное внимание позволило выцарапать из лап российской системы Навального и привезти его в нормальную клинику

– Все, что пишет Маргарита Симоньян, нужно воспринимать как абсолютную дезинформацию. Она пытается выслужиться перед Путиным, быть максимально угодной Кремлю, и я бы не воспринимала ее слова всерьез. Изначально это заявил Песков, дальше эту версию подхватили госпропагандисты. Кто-то впрямую, как Луговой, а кто-то намеками говорит о том, что Навальный был отравлен именно на Западе, поскольку в России анализы это не показывали. Но мы все понимаем, что главврач омской больницы давал СМИ ту информацию, которую ему говорили давать начальники. А выпустили Навального только с огромным международным резонансом, с жалобами в ЕСПЧ, который принял меры в экстренном порядке, сказал, что до 12 следующего дня нужно дать ему возможность пролечиться в той клинике, которую выберут его родственники, со звонками Меркель, с видео у нас в YouTube, которые смотрели миллионы человек. В России люди начали выходить с одиночными пикетами "разрешите транспортировку Навального". И огромное общественное внимание позволило выцарапать из лап российской системы Навального и привезти его в нормальную клинику, где он может получить качественное лечение. Они сделали всё для того, чтобы затянуть этот процесс, чтобы следы отравляющего вещества вышли из организма. Они тянули время, как могли, но это огромное внимание со стороны российского общества и международного сообщества помогло добиться транспортировки. Это было сделано буквально боем.

– Как живет ФБК в эти дни? Вас ведь не оставляют в покое, задерживают активистов, с ваших счетов списывают несуществующие деньги.

Есть вероятность того, что придут изымать имущество из моего дома

– Конечно, они не оставляют нас в покое. Сколько работает Фонд борьбы с коррупцией, давление всегда только усиливалось. Мы продолжаем работать, несмотря ни на что. И Фонд борьбы с коррупцией, и сеть региональных штабов Навального, и канал Алексея Навального в YouTube, который имеет 4,2 миллиона подписчиков, продолжают свою работу. Действительно наложили арест на мои счета, мне списали в минус 34 миллиона рублей, потому что никаких 34 миллионов рублей у меня нет. Есть вероятность того, что придут изымать имущество из моего дома. Они продолжают выносить судебные решения в отношении Навального, мы видели это по иску "Дружбы народов", который был подан после расследования по Росгвардии. Сейчас, уже когда Навальный находился в коме, было вынесено судебное решение, что нужно взыскать с него три с лишним миллиона рублей! Конечно, это тяжело переносится, но мы всё равно продолжаем работать. Наверное, каким-то образом это мобилизует, даже больше мотивирует нас на самоотверженную работу по приближению прекрасной России будущего.