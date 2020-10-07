Расследование крушения Ан-26 под Харьковом выявило грубые нарушения

Расследование авиакатастрофы самолёта Ан-26 в Харьковской области выявило грубые нарушения в организации полётов. Об этом сообщил глава комиссии по расследованию крушения Олег Урусский.

Специалисты также расшифровали бортовые самописцы Ан-26 и установили, что причиной катастрофы стал отказ в работе одного из блоков системы управления двигателя.

Самолёт вооружённых сил Украины упал вечером 25 сентября вблизи военного аэродрома в городе Чугуев. На борту находились 27 человек – члены экипажа, курсанты и офицеры Харьковского университета Воздушных сил имени Кожедуба. Они совершали учебно-тренировочный полёт. На месте погибли 25 человек, один умер в больнице, один курсант с травмами находится в госпитале.

Служба безопасности Украины сообщила, что командир экипажа незадолго до крушения доложил об отказе левого двигателя и запросил заход на посадку. Минобороны заявило, что при посадке самолет мог зацепить крылом землю.