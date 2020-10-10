Осознанные движения молекулы. Что такое "Телесное познание"?

"Чаще всего на занятия приходят люди, которые пережили сексуальное насилие или какие-то стрессовые ситуации. Они не чувствуют свое тело и ощущают скованность. Над этим мы и работаем", – рассказывает ведущая занятий по "Телесному познанию" Соня Гроза. Курс с начала октября возобновил свою работу в петербургском кафе "Ребра Евы".

Занятия включают в себя различные упражнения и практики, направленные на знакомство с собственным телом и осознание себя в пространстве. Лучше всего приходить на "Телесное познание" с конкретным запросом: например, как мне научиться выстраивать границы или стать более ловким. "Просто провести хорошо время и узнать что-то новое – это тоже запрос. Все равно человек чему-то научится даже за одно занятие", – уверена Соня Гроза.

Чтобы узнать, с каким именно запросом пришли участники, она собирает группу в начале занятия и спрашивает, что актуально для каждого. Обычно, по ее словам, половина хочет узнать, как выстраивать границы, другой половине, наоборот, хочется исследовать контакт с окружающими. Таким образом, Соня делит занятие на две части, чтобы показать упражнения, актуальные для каждого запроса.

Через несколько занятий я поняла, что не чувствую свое тело

Чтобы научиться выстраивать контакт с окружающими, ведущая использует задание "броуновское хождение". "Суть заключается в том, что человек отпускает себя и двигается беспорядочно по залу, как молекула. Постепенно я предлагаю участникам перейти к контакту с окружающими: сначала, проходя мимо другого человека, мы начинаем щелкать пальцами, улыбаться и подмигивать, – рассказывает Соня, – Потом переходим к физическому контакту. Когда проходим мимо друг друга – даем пять. Завершается упражнением тем, что проходящий рядом человек задевает другого так, что тот начинает вращаться. Таким образом он пропускает движение через себя, не сопротивляясь ему".

Упражнение на выстраивание границ выглядит несколько иначе. Называется оно "гора". Один человек должен стоять неподвижно, а другой пытается его сдвинуть. Задача – оставаться неподвижным как можно дольше, объясняет ведущая.

Мне стало легче ходить

"Со стороны наши занятия могут напоминать йогу" – говорит одна из постоянных участников "Телесного познания" Саша Сашко. Она ходит на занятия уже полгода. Сначала ей просто было интересно, что такое "Телесное познание". "Через несколько занятий я поняла, что не чувствую свое тело и не так хорошо осознаю свои личные границы, как думала", – вспоминает Саша.

Первые изменения она почувствовала спустя месяц. "Мне стало легче ходить. Я стала чувствовать, как переношу вес при ходьбе. Раньше я просто ходила, неосознанно. Сейчас же у меня совсем другая, более уверенная походка. У меня улучшилась осанка, я перестала ставить голову вперед, и как будто визуально стала выше", – рассказывает Саша. По ее словам, изменения видят и окружающие.

Любимое упражнение на занятиях для Саши – парное. Суть сводится к тому, что один человек в паре должен предлагать различные варианты другому, а тот соглашаться или отказываться, исходя из своих желаний. "До этого упражнения я не осознавала, что иногда даже не знаю, интересно мне что-то или нет, и просто соглашаюсь или отказываюсь по привычке. Сейчас я над этой проблемой работаю", – говорит Саша.

В 20 лет я поняла, что совсем не умею двигаться

Соня в свою очередь уточняет, что занятия для многих становятся площадкой для изучения себя и своих желаний. Иногда люди приходят и осознают, что их сковывает общество: они привыкли сидеть или двигаться "правильно", а не так, как удобно им самим. "Самое приятное – это видеть результат, – добавляет ведущая, – У нас в группе была девочка, которая сначала не могла касаться людей и чувствовала себя очень тревожно. Через несколько занятий я стала замечать, что ее состояние меняется. Она стала сама заводить диалоги и подходить обниматься".

Почувствовать изменения можно уже после первого занятия, уверена Соня. Оптимальным, однако, она считает четыре урока. Всего группе занимается до 15 человек. Несмотря на то, что "Ребра Евы" позиционируют себя как чисто женское пространство, некоторые мероприятия мужчины посещать могут. "Телесное познание" – одно из них.

Психотерапия хорошо влияет на свободу движений

Соня пришла к преподаванию "Телесного познания" через личный опыт знакомства с телом. "У меня было много проблем. В 20 лет я поняла, что совсем не умею двигаться и не могу танцевать. У меня было много зажимов. Чтобы избавиться от них, я начала ходить в различные телесные школы", – рассказывает ведущая. Потом она прошла школу йоги и преподавательские курсы и решила делиться знаниями.

Для того, чтобы изучать себя и знакомиться с собой, выбирать между психотерапией и телесным познанием, не нужно, считает Соня. "Я думаю, между двумя этими сферами нет никаких противоречий. Психотерапия тоже хорошо влияет на свободу движений и раскрепощенность. Можно просто подходить к процессу с разных сторон, – отмечает ведущая, – Не обязательно пользоваться одним инструментом, чтобы стабилизировать свое эмоциональное состояние. Можно пользоваться сразу несколькими".