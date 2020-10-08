В США прошли дебаты кандидатов в вице-президенты

В среду вечером в Солт-Лейк Сити прошли дебаты кандидатов в вице-президенты США, на которых республиканец Майк Пенс и демократ Камала Харрис представили противоположные точки зрения на все осбсуждавшиеся вопросы.

Дебаты начались с вопроса о реакции администрации Дональда Трампа на пандемию COVID-19, в результате которой погибло более 210 тысяч американцев. Камала Харрис назвала ответные действия Белого дома "величайшим провалом американского правительства". "Честно говоря, администрация Трампа лишила себя права на переизбрание, учитывая эту реакцию" , - заявила Харрис. Майк Пенс подчеркнул, что президент Трамп запретил въезд в США из Китая как только стало известно о выявлении зараженных коронавирусом на западном побережье США, поддержала приостановку экономической активности в стране, организовала производство медицинского оборудования и мощности для выпуска десятков миллионов доз вакцины после ее одобрения. Пенс отметил, что план противодействия пандемии, предложенный Байденом фактически не отличается от того, что делала администрация Трампа.

Кандидаты в вице-президенты коснулись важнейших тем дня: состояния экономики, расовых отношений, назначения члена Верховного суда, признания результатов президентских выборов. Камала Харрис возложила вину за нынешнее печальное состояние экономики на президента Трампа. В ответ Майк Пенс заявил, что в действительности экономика успешно развивалась и реальные заработки американцев росли вплоть до вспышки пандемии коронавируса. Он предупредил американцев, что первой акцией администрации Байдена после прихода в Белый дом будет подъем налогов на средний класс, что решительно отвергла Камала Харрис. Кандидаты не сошлись во мнениях, обсуждая протесты против системного расизма в полиции. Пенс заявил, что такого расизма не существует и заверил всех, что президент Трамп поддерживает всех, кто работает в правоохранительных службах. Харрис обещает, что администрация Байдена решительно выступит против насилия, но "мы всегда будем защищать дорогие для нас ценности".

Эти единственные в предвыборном цикле дебаты кандидатов в вице-президенты ожидались с большим интересом на фоне растущих рейтингов Джо Байдена. Проведенные на прошлой неделе первые дебаты кандидатов в президенты между Дональдом Трампом и Джо Байденом превратились в эмоциональную перепалку, слабо напоминающую дебаты. Сторонники Дональда Трампа надеялись, что Майк Пенс сможет сгладить в общем негативное, согласно опросам, впечатление о президенте Трампе, созданное прошлыми дебатами.

Впервые в истории теледебатов кандидатов разделяли прозрачные перегородки из плексигласа, они находились почти на четырехметровом расстоянии друг от друга.