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Археология

Театр масок. Эфир в 18:00

Как споры о коронавирусе раскололи общество. Обсуждают культуролог Оксана Мороз и демограф Алексей Ракша

"Вторая волна" коронавируса в России и мире снова поставила в центр дискуссий вопрос о карантине и ношении масок. Почему население по-прежнему расколото на алармистов и ковид-диссидентов? Готовы ли общества снова ввести карантины и меры социальной изоляции? Как ношение маски характеризует человека, и что это говорит об уровне социального капитала в обществе?

Гости программы – культуролог, доцент НИУ ВШЭ Оксана Мороз и демограф Алексей Ракша. Эфир в 18:00.

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