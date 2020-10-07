Театр масок. Эфир в 18:00

"Вторая волна" коронавируса в России и мире снова поставила в центр дискуссий вопрос о карантине и ношении масок. Почему население по-прежнему расколото на алармистов и ковид-диссидентов? Готовы ли общества снова ввести карантины и меры социальной изоляции? Как ношение маски характеризует человека, и что это говорит об уровне социального капитала в обществе?

Гости программы – культуролог, доцент НИУ ВШЭ Оксана Мороз и демограф Алексей Ракша. Эфир в 18:00.