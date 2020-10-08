Раненых в Карабахе российских журналистов доставят в Ереван

Российских журналистов, раненых при обстреле церкви в самопровозглашенной республике Нагорный Карабах, доставят в Ереван, когда все они будут транспортабельны.

Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. По информации внешнеполитического ведомства, один из пострадавших находится в тяжелом состоянии, ему делают операцию. У двоих - ранения средней тяжести, они также вскоре будут прооперированы.

Ранее в четверг стало известно, что в результате удара по собору Святого Христа Спасителя в городе Шуша пострадали трое россиян. В частности, были ранены редактор сетевого издания "Сегодня.ру" Юрий Котенок и спецкор портала "Офицеры России" Левон Арзанов, а также сопровождавший их человек, отмечает "Коммерсантъ". По информации корреспондента Радио Свободная Европа/Радио Свобода, церковь обстреляли дважды – с разницей в несколько часов. В момент первого удара внутри находились женщины и дети, никто из них не пострадал. Журналисты пострадали при втором обстреле. Местные жители говорят, что собор получил как внешние, так и внутренние повреждения.

Армения обвиняет в ударах по церкви Азербайджан. Но министерство обороны в Баку это отрицает, подчеркивая, что азербайджанские силы не атакуют исторические, культурные и, прежде всего, религиозные объекты. Ранее в четверг власти Азербайджана обвинили армянскую сторону в ночном обстреле нескольких азербайджанских городов и деревень, повлёкшим потери.

Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе резко обострилась 27 сентября. Возобновившиеся боевые действия называют одними из самых серьёзных после заключения перемирия в 1994 году. Ереван и Баку обвиняют друг друга в эскалации конфликта. С обоих сторон есть погибшие и раненые, в том числе среди гражданского населения.