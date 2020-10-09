В России и мире — рекордное число заразившихся коронавирусом

В России (включая аннексированный Крым) за сутки коронавирусом заразились 12 126 человек. Это максимум с начала пандемии. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Предыдущий максимум был зафиксирован 11 мая. Тогда коронавирус был выявлен в 11 656 человек. Число заразившихся COVID-19 с начала пандемии составляет почти один миллион 300 тысяч.

Вместе с тем Роспотребнадзор сообщает, что в первые в России за сутки провели более полумиллиона тестов. Под медицинским наблюдением остаётся более 250 тысяч пациентов.

В мире сегодня также зафиксирован рекорд выявленных случаев COVID-19 – почти 350 тысяч человек (по данным университета Джонса Хопкинса).

С начала пандемии общее число заразившихся коронавирусом в мире составляет более 36 миллионов. Умерли более миллиона пациентов.

Лидерами по количеству подтверждённых диагнозов COVID-19 являются США, Индия и Бразилия. Россия находится на четвёртом месте.

Новые вспышки инфекции фиксируются во многих странах. В конце сентября первым в мире повторный карантин ввёл Израиль. Позднее ужесточили ограничения власти Чехии, Словакии, Италии, Великобритании и других стран. Как правило, ограничения касаются работы ресторанов и баров, массовых мероприятий, введён масочный режим. Школы в ряде стран переведены на дистанционное обучение.

В России часть ограничений вернула Москва. Компании должны перевести не менее 30 процентов персонала на удалённую работу из дома; людям старше 65 лет и тем, у кого хронические заболевания, рекомендовано не выходить из дома без особой необходимости. С 5 по 18 октября в московских школах объявлены внеочередные каникулы. Московские власти допускают введение более жёстких ограничительных мер для сдерживания эпидемии.