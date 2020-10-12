СМИ сообщили о готовности США и России заключить новый договор СНВ

Президент США Дональд Трамп рассчитывает до президентских выборов 3 ноября заключить новое соглашение по контролю за стратегическими наступательными вооружениями (СНВ) с Россией. Об этом сообщает издание Axios со ссылкой на источники.

Белый дом достиг принципиального соглашения о заключении сделки с президентом России Владимиром Путиным, утверждают собеседники Axios. По их словам, готовность заключить сделку до выборов стала неожиданной для ряда сотрудников Белого дома.

Издание утверждает, что говорить о заключении нового договора позволила встреча главы Совета безопасности России Николая Патрушева и советника по нацбезопасности США Роберта О’Брайена в Женеве 2 октября. Продолжением встречи стали переговоры замглавы российского МИДа Сергеем Рябковым и посланником Трампа по контролю над вооружениями Маршаллом Биллингсли. Встреча состоялась в Хельсинки 6 октября. Биллингсли после встречи сообщил о важном прогрессе в переговорах. Рябков отметид, что стороны по-прежнему имеют очень разные подходы к соглашению.

Договор между Москвой и Вашингтоном о мерах по дальнейшему сокращению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) вступил в силу в 2011 году. Он действует до февраля 2021 года.

Россия заявляла о готовности продлить договор на пять лет на нынешних условиях. Однако летом Вашингтон предложил включить в него Китай и распространить соглашение на все ядерные боеголовки. Российский МИД тогда заявил, что не США собираются продлевать соглашение. О необходимости подписания соглашения также заявлял соперник Трампа на президентских выборах демократ Джо Байден.