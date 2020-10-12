МВД Беларуси пригрозило применить против протестующих боевое оружие 

Первый заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич пригрозил "в случае необходимости" применить против участников акций протеста, которые больше двух месяцев не стихают по всей стране, боевое оружие.

Он объяснил это тем, что протесты стали "организованными и крайне радикальными", в них участвуют "группы боевиков, анархистов и футбольных фанатов". Казакевич привёл в пример прошедшее в воскресенье шествие оппозиции в центре Минска, которое закончилось столкновениями с сотрудниками правоохранительных органов.

Накануне на традиционном воскресном шествии оппозиции пострадали десятки человек, свыше 500 были задержаны. Против протестующих применили водомёты, светошумовые гранаты, перцовый газ и дубинки. В ответ милицию и ОМОН забрасывали камнями и бутылками.

В понедельник оппозиция объявила акцию под названием "Марш пенсионеров". На улицы Минска снова вышли тысячи людей, в основном старшего возраста. Телеграм-канал Nexta сообщает, что против них также применили светошумовые гранаты и слезоточивый газ.

Ежедневные массовые акции протеста начались в Беларуси после президентских выборов 9 августа, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Самые массовые акции, в которых принимают участие от 100 до 200 тысяч человек, проходят по воскресеньям. Протестующие требуют отставки Лукашенко и перевыборов, обвиняя власти в беспрецедентных фальсификациях и в жестокости по отношению к участникам митингов. Не менее четырёх человек при подавлении протестов погибли, шесть человек числятся пропавшими без вести, точное количество пострадавших и арестованных до сих пор неизвестно, но счёт идёт на тысячи.

Страны ЕС и США не признали легитимность прошедших выборов. Россия выборы признала и пообещала в случае эскалации конфликта оказать Лукашенко помощь, включая силовую. Сам президент Беларуси провёл тайную инаугурацию, что ещё более усилило недовольство его противников.