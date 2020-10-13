Singapore Airlines из-за пандемии использует A-380 в качестве ресторанов

Авиакомпания Singapore Airlines решила устраивать ланчи и ужины для клиентов на борту двух припаркованных лайнеров Airbus A-380.

Несмотря на цену, доходящую примерно до 500 долларов (390 фунтов стерлингов), первые две даты раскупили за полчаса. Позднее компания добавила еще две даты – со списком ожидания для желающих воспользоваться предложением.

Singapore Airlines – один из многих перевозчиков, которые вынуждены пересматривать бизнес-модель на фоне снижения доходов из-за пандемии коронавируса, отмечает "Би-би-си".

Время каждого обеда или ужина составит до трёх часов. При этом в салоне распродаётся лишь половина мест – по санитарным соображениям. Клиенты смогут выбрать класс салона. Стоимость места в эконом-классе начинается от 39 долларов. Во время еды можно посмотреть кино.

Авикомпания также предлагает доставку еды на дом – со всей своей атрибутикой и набором принадлежностей. Ранее Singapore Airlines рассматривала в качестве идеи зарабатывания денег так называемые "полёты в никуда", но позднее руководство от этой идеи отказалось.

Из-за кризиса, связанного с COVID-19, национальный авиаперевозчик Сингапура и одна из лучших, по рейтингам, авиакомпаний Азии объявила в прошлом месяце об увольнении около 4300 своих сотрудников, или около 20 процентов персонала. В то время как другие крупные авиакомпании мира рассчитывают удержаться на рынке за счёт внутренних перевозок, это не выход для Singapore Airlines, которая базируется в городе-государстве.

Международная ассоциация воздушного транспорта предупредила о рисках для сотен тысяч рабочих мест в отрасли – в связи с пандемией. По расчетам ассоциация, представляющей 290 авиакомпаний, воздушный трафик в этом году снизится на 66 процентов, в сравнении с предыдущим годом.