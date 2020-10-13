Госдума одобрила штрафы до 15 млн за неудаление запрещенной информации

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах до 15 миллионов рублей за отказ удалять с сайтов признанную запрещенной информацию.

Поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.

Авторы законопроекта, единороссы Александр Хинштейн и Сергей Боярский, заявляют о необходимости "заполнить пробел" в регулировании интернета. Сейчас провайдеры и владельцы сайтов обязаны удалять информацию по требованию властей, однако наказания за отказ это делать пока нет, подчеркивают депутаты, позицию которых приводит, в частности, "Медиазона".

В качестве примеров запрещенной информации приводятся призывы к экстремизму, детская порнография, сведения о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотиков. Для граждан штрафы составят от 100 тысяч до 200 тысяч рублей, для должностных лиц – от 400 тысяч до 800 тысяч. Для юридических лиц предусмотрены наказания от 3 миллионов до 8 миллионов рублей, а в случае повторного нарушения – до 15 миллионов, передаёт ТАСС.

В рейтинге свободы интернета за 2019 год, составленным Freedom House, Россия занимала 51-е место из 65. Правозащитники из "Агоры" и "Роскомсвободы" зимой этого года указывали на рост числа блокировок в интернете, усилении давления на IT-бизнес и на продолжающееся возведение властями "цифровых стен вокруг России" - при одновременно небольшом снижении уголовных дел за публикации в Сети. Об этом в интервью Радио Свобода говорил, в частности, юрист Международной правозащитной организации "Агора" Дамир Гайнутдинов.