Запасов питьевой воды в Севастополе хватит на 81 день 

В аннексированном Севастополе введён "режим повышенной готовности" из-за дефицита питьевой воды, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на российскую администрацию города.

Представитель администрации Владимир Базаров объявил, что запасы Чернореченского водохранилища, который снабжает Севастополь, составляют 16,8 миллиона кубометров воды, из которых 7 миллионов – "неприкосновенный запас, ниже которого опускаться нельзя". Если до конца года не изменится ситуация с осадками, этой воды хватит на 81 день.

Режим повышенной готовности включает в себя ограничения подачи воды садовым товариществам. Водоснабжение в жилых домах пока остаётся прежним.

Ситуация с питьевой водой в аннексированном Крыму резко ухудшилась к началу 2020 года, когда из-за отсутствия осадков на полуострове обмелели многие водоёмы, а запас воды в водохранилищах снизился до 37 процентов. В Симферополе и пригородах в целях экономии воду отключали в рабочее время и по ночам, почасовой график подачи воды населению ввели в курортных городах Алушта и Партенит.

До аннексии Крыма в 2014 году около 85 процентов потребностей местных жителей в пресной воде обеспечивал Северо-Крымский канал, идущий от Днепра. После референдума о присоединении к России, легитимность которого международное сообщество не признаёт, Украина канал перекрыла. Власти страны заявляют, что речь о восстановлении водоснабжения может идти только после деоккупации полуострова.

Российские власти с 2014 года обещают решить проблему с водоснабжением в Крыму. На эти цели собирались выделить десятки миллиардов рублей из федерального бюджета, однако запланированные водохранилища до сих пор не построены, проекты по решению проблемы меняют друг друга, а жителей полуострова принуждают к жёсткой экономии.

В конце сентября стало известно об очередном проекте российских властей – решить проблему водоснабжения с помощью искусственного увеличения осадков из облаков. Учёные, однако, считают, что для кардинального изменения ситуации с маловодьем искусственного увеличения осадков недостаточно.