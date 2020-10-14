В Минске помимо "Марша матерей" прошла акция сторонников Лукашенко

"Марш матерей" в Минске завершился на площади Якуба Коласа.

Большинство участниц акции, начавшейся в среду у Красной церкви, разошлись сразу по её завершении. Несколько десятков остались ненадолго, приветствуя проезжающие по проспекту Независимости машины. Другая группа женщин подошла к памятнику Коласу, где они оставили цветы, разговаривали и пели, передаёт Белорусская служба Радио Свобода. 14 октября в стране официально отмечается день матери.

Участницы марша прошли колонной по проспекту Независимости. Они несли, цветы, бело-красно-белую символику, скандируя, среди прочего, "Да здравствует Беларусь!", "Верим, сможем, победим!", "Свобода!", "Наши дети - лучшие!", "Уходи!". Они сообщили, что собрались, чтобы выступить против насилия над протестующими и за освобождение политзаключенных. Милиция не вмешивалась.

Спустя несколько часов после начала "Марша матерей" в центре белорусской столицы начался провластный митинг. Участники акции сторонников Александра Лукашенко собрались у Дома правительства, а позднее прошли по проспекту Независимости, высказывая, среди прочего, слова благодарности сотрудникам милиции.

Портал Tut.By также сообщил, что в разных районах Минска вечером начали собираться цепи солидарности с протестующими против Лукашенко.

Уже более двух месяцев по всей стране продолжаются выступления с требованием отставки Лукашенко, которого ЦИК объявил победителем президентских выборов 9 августа. За время протестов были задержаны тысячи людей. Под арестом находятся многие оппозиционные лидеры и оппоненты действующего руководства.

Экс-кандидат в президенты от оппозиции Светлана Тихановская заявила, что, если Лукашенко к 25 октября не объявит о намерении уйти, на следующий день начнётся национальная кампания неповиновения, в том числе массовые забастовки и перекрытие дорог. Сам Лукашенко отрицает, что победил на выборах нечестно.